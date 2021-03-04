台日乒乓愛侶婚變 福原愛疑外遇 江宏傑被控怪物家族

福原愛(右)與江宏傑先前頻在媒體前秀恩愛。(本報資料照片)

台日乒乓球金童玉女江宏傑 與福原愛 結婚4年多傳婚變，日本 媒體昨接連驚人爆料，「女性SEVEN」點名福原愛疑似外遇，另一家媒體「週刊文春」直批江宏傑一家人是「怪物家族」，更說福原愛遭婆婆、大姑欺負，丈夫竟冷漠以對，還曾以不堪字眼辱罵她，讓她心死，已於今年1月向江宏傑提出離婚。

「女性SEVEN」拍到福原愛與一名高大男子在橫濱疑似約會照，報導指出兩人不只同住飯店過夜，對方私下也常去她家。福原愛證實此事，卻強調自己沒有外遇，稱對方是多年好友，雖同住飯店，卻是不同房間，「因為我的行李很多，他有幫我搬進我的房間」，最後更強調「我們並非那種關係」。

「週刊文春」直指福原愛與大姑江恆亘長期關係不睦，婆婆也會對她言語暴力，讓她身心俱疲，因而暴瘦10公斤。據悉，江恆亘喜歡貼出一家人私下合照，讓注重隱私的福原愛很不開心，多次反映，卻被大姑痛罵「妳害我們家裡氣氛變得很糟」。而江宏傑對此不僅冷漠以對，還曾在她孕吐吃不下東西時，苛責她沒給小孩營養，更因不滿她去看牙醫時，把自己打扮得漂漂亮亮，以極難聽的字眼羞辱她。

福原愛原本相當依靠婆婆，不過婆婆曾說「福原愛是我們家的金雞母」，讓她相當錯愕，與婆婆的關係變得越來越差，就連稱讚婆婆的廚藝，都被酸是在奉承，做錯家事就被批「討厭日本人」。

福原愛在經歷連串霸凌之後，決議離婚，日媒甚至毫不留情地形容，江宏傑一家人是「恐怖台灣老公與怪物家族」。

而對於日媒爆料，江宏傑昨透過經紀公司華研國際回應，「兩人沒有離婚。小傑不認識與小愛出遊的男子。異國婚姻的確有很多事情需要雙方一起努力，之前兩人也有跟媒體說，他們會定期開會討論家裡大小事情。但不要攻擊家人，現階段小孩與愛媽也都是江家在照顧」，他雖否認婚變，但兩人如膠似漆的關係似乎再也回不去了。