台灣最知名農夫、總統府國策顧問 崑濱伯92歲辭世

總統府國策顧問、全國冠軍米得主也是紀錄片無米樂主角黃崑濱，20日在台南後壁老家去世。（圖：張美雪提供）

台灣 最知名農夫、總統府國策顧問黃崑濱（崑濱伯）昨下午在台南後壁老家過世，享壽92歲，崑濱伯臥病在床有一段時間。親友說，崑濱伯下午突然呼吸不順，走得安詳，靈堂設在老家。

崑濱伯樸實溫暖的笑容及推動稻米文化的熱情，令不少鄉親懷念，感嘆他的離去是對推展稻米文化的損失。

蔡英文 總統、副總統賴清德 、台南市長黃偉哲等人昨都在臉書上表達哀悼。黃崑濱因紀錄片「無米樂」成為家喻戶曉的農夫，也是第四屆全國冠軍米得主，捐出台幣100萬元（約3.5萬美元）獎金成立「無米樂基金會」推廣農業，2016年獲蔡英文延聘為總統府國策顧問。

「無米樂」由莊益增與顏蘭權共同執導，兩人花了兩年半的時間拍下台南市後壁區三名老稻農的歲月流逝，從稻子的春耕到冬藏，也記錄下台灣米倉之一的後壁區當下的社會氛圍與模樣。

「無米樂」三位主角中，煌明伯幾年前辭世，崑濱伯昨去世，僅剩文林伯仍活躍菁寮老街推廣農村文化。

曾訪問崑濱伯的公視紀錄片導演許雅婷表示，感謝崑濱伯遺留的農人精神。許雅婷回憶2017年拍攝崑濱伯時，在三個小時的訪問中，深刻體會到對方身上「從農是一生的使命，土地是尊敬的祖先」的農人精神。她感謝崑濱伯留下豐盛的禮物給後世，「願每個農民都能以自己舒服的姿態有尊嚴地生活著，願每個台灣人都能滿足地吃著家鄉的米，珍惜這塊永續美好的土地。無米樂，有米更樂」。