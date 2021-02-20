新任陸委會主委 邱太三喊話對岸：派飛機 不如創造商機

前任國安會諮委邱太三是新任陸委會主委。（本報資料照片）

國安會前諮詢委員邱太三重出江湖，接任大陸委員會主委。邱太三昨天對兩岸局勢提出：「派飛機來，不如創造商機」；邱表示，在國際局勢、新冠疫情 催化下，兩岸關係進入冷凍期，希望他接掌陸委會之後能打破僵局，盼到春暖花開的一天。

邱太三說，大陸屢屢派飛機繞台，對於雙方人民的觀感都不會好，且一點意義也沒有，如果能創造商機則絕對有好處，「上任後會在政策上做一些些調整與處理」。對於是否會重啟兩岸對話，邱太三表示會「努力！再努力！」

邱太三對陸委會業務並不陌生，2004年吳釗燮主掌陸委會時，邱太三擔任副主委，他在陸委會任內除推動台商春節包機，更推動台商回台上市等機制，這幾年一直維持與台商圈的良好互動，過年前、後有不少與台商的餐敘，前陣子還跟不少熟識的台商友人們到東部出遊。

如今接下陸委會主委，邱自稱「不畏戰也不懼戰」。熱愛打籃球的邱太三說，新的工作好比打籃球全場的五人分工，他的個子雖矮小，被認為較適合控球，但也懂得外線投射與切入禁區上籃，任何位子他都可接受挑戰，對新工作展現出十足信心。

邱太三與蔡英文 總統是在大學就認識的學姐、學弟，兩人生日只差一天，深獲蔡英文信任；三年前邱太三執意要辭法務部長，蔡英文仍找他出任首席國安諮詢委員，前年因關說疑雲，邱太三主動請辭，雖總戲稱自己是民間人士，但仍經常被高層找來共商國家大事，也曾數度安排他出任新職，他總能找到理由婉拒。

針對邱太三將接任陸委會主委，大陸全國台企聯會長李政宏昨表示，邱太三曾擔任過陸委會副主委，熟悉台商圈。不過，兩岸關係仍取決於蔡政府對兩岸政策的走向。東莞台商協會榮譽會長葉春榮對此人事表示樂觀其成，他說，邱太三對台商圈有一定了解，某種程度上是蔡政府釋出善意。台商們期待今年兩岸互動多一點，促進兩岸關係和平發展。

針對邱太三「派飛機，不如創商機」的說法，李政宏回應，台灣 對大陸的出口倚賴度去年比前年更增加，未來兩岸經貿只會愈來愈密切。