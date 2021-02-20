我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2月頭18天 加州新冠死亡已破7000人

「60分鐘」前製作人新書爆：他藏川普、柯林頓性愛影片

新任陸委會主委 邱太三喊話對岸：派飛機 不如創造商機

台灣新聞組／台北20日電
前任國安會諮委邱太三是新任陸委會主委。（本報資料照片）
前任國安會諮委邱太三是新任陸委會主委。（本報資料照片）

國安會前諮詢委員邱太三重出江湖，接任大陸委員會主委。邱太三昨天對兩岸局勢提出：「派飛機來，不如創造商機」；邱表示，在國際局勢、新冠疫情催化下，兩岸關係進入冷凍期，希望他接掌陸委會之後能打破僵局，盼到春暖花開的一天。

邱太三說，大陸屢屢派飛機繞台，對於雙方人民的觀感都不會好，且一點意義也沒有，如果能創造商機則絕對有好處，「上任後會在政策上做一些些調整與處理」。對於是否會重啟兩岸對話，邱太三表示會「努力！再努力！」

邱太三對陸委會業務並不陌生，2004年吳釗燮主掌陸委會時，邱太三擔任副主委，他在陸委會任內除推動台商春節包機，更推動台商回台上市等機制，這幾年一直維持與台商圈的良好互動，過年前、後有不少與台商的餐敘，前陣子還跟不少熟識的台商友人們到東部出遊。

如今接下陸委會主委，邱自稱「不畏戰也不懼戰」。熱愛打籃球的邱太三說，新的工作好比打籃球全場的五人分工，他的個子雖矮小，被認為較適合控球，但也懂得外線投射與切入禁區上籃，任何位子他都可接受挑戰，對新工作展現出十足信心。

邱太三與蔡英文總統是在大學就認識的學姐、學弟，兩人生日只差一天，深獲蔡英文信任；三年前邱太三執意要辭法務部長，蔡英文仍找他出任首席國安諮詢委員，前年因關說疑雲，邱太三主動請辭，雖總戲稱自己是民間人士，但仍經常被高層找來共商國家大事，也曾數度安排他出任新職，他總能找到理由婉拒。

針對邱太三將接任陸委會主委，大陸全國台企聯會長李政宏昨表示，邱太三曾擔任過陸委會副主委，熟悉台商圈。不過，兩岸關係仍取決於蔡政府對兩岸政策的走向。東莞台商協會榮譽會長葉春榮對此人事表示樂觀其成，他說，邱太三對台商圈有一定了解，某種程度上是蔡政府釋出善意。台商們期待今年兩岸互動多一點，促進兩岸關係和平發展。

針對邱太三「派飛機，不如創商機」的說法，李政宏回應，台灣對大陸的出口倚賴度去年比前年更增加，未來兩岸經貿只會愈來愈密切。

蔡英文 台灣 疫情

上一則

啟動公益「來敲門」 韓國瑜：一直想做、也該做的事

下一則

新聞評論／蔡政府錢、權一把抓 管過頭釀疫苗之亂

延伸閱讀

公布新國安團隊人事 蔡英文：三個鐵三角就位

公布新國安團隊人事 蔡英文：三個鐵三角就位
台國安人事大地震！邱國正接國防部長 邱太三掌陸委會

台國安人事大地震！邱國正接國防部長 邱太三掌陸委會
游盈隆：蔡英文窒息式手法 將獨派、統派和對岸玩弄股掌

游盈隆：蔡英文窒息式手法 將獨派、統派和對岸玩弄股掌
黑白集／護持統一憲法 民進黨甘做叛國黨？

黑白集／護持統一憲法 民進黨甘做叛國黨？

熱門新聞

霧社水庫淤積率已逾七成，去年2月蓄水率一度跌破4%，露出大片砂地，也凸顯水庫淤積問題嚴重。（本報資料照片）

旱！水庫淤積現形 德基水庫、日月潭出現奇景

2021-02-13 01:30
故宮收藏了十幅明太祖朱元璋長滿麻子、臉型奇特的「醜像」，在元旦剛開幕的大展「權力的形狀」首次展出，吸引大批好奇觀眾。（記者陳宛茜／攝影）

「史上最醜明太祖」亮相 民眾朝聖：醜爆了

2021-02-13 01:30
大年初二回娘家，國民黨主席江啟臣PO出與太太劉姿伶及前立委岳父劉盛良、岳母的合影。取自江啟臣臉書

江啟臣初二回娘家 氣質妻被問老公選總統這樣答

2021-02-13 07:36
信義區吳興街抬頭可見台北101（圖），曾被網友形容是「台北市的貧民窟」，除有老舊公寓，還有紅磚蓋的老房子。（記者林麗玉／攝影）

信義區隔1條街「2個世界」…台北101緊鄰貧民窟

2021-02-11 01:26
陳時中首度坦承，之前確實有談500萬劑BNT疫苗，但因外力介入最後生變。（記者楊雅棠／攝影）

「有人不希望台灣太高興」 陳時中：500萬BNT疫苗受阻

2021-02-16 20:40
「眼球中央電視台」除夕特別節目，邀請蔡英文總統等人於片頭拜年，蔡總統直言「沒有香菜，東西怎麼會好吃？」引爆香菜大戰，高雄市長陳其邁加入戰局，於臉書發文表示「總統抱歉了！這次我站視網膜這一邊」。圖／取自陳其邁臉書

「香菜大戰」不挺蔡英文 陳其邁：這次我支持視網膜

2021-02-13 09:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
劉德華陪女兒上網課 天王也忍不住發脾氣

劉德華陪女兒上網課 天王也忍不住發脾氣
祕不發喪8個月？中國遲到宣布「中印肉搏戰」解放軍4死

祕不發喪8個月？中國遲到宣布「中印肉搏戰」解放軍4死
A片花15分鐘探討「全球暖化」他笑哭：我看了什麼

A片花15分鐘探討「全球暖化」他笑哭：我看了什麼
為何上火星？怎麼到火星？要探索什麼？ 火星任務大解謎

為何上火星？怎麼到火星？要探索什麼？ 火星任務大解謎
外國人赴華 中國駐舊金山總領事館公告新限制

外國人赴華 中國駐舊金山總領事館公告新限制