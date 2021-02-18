被200家賭場列黑名單「台灣賭神」戴子郎除夕猝逝家中

「賭神」戴子郎驚傳除夕夜（11日）猝逝，享年64歲。 （本報資料照片）

遭全世界逾200間賭場列為黑名單、有「台灣 賭神」稱號的戴子郎，驚傳於除夕夜（11日）在家中猝逝，享年64歲。戴子郎近年開班傳承，直到過世當天，都還在拍攝教學影片，驟逝消息讓許多粉絲感到惋惜。

據報導，11日晚上戴子郎在台北家中與女友、親友吃年夜飯，之後獨自返回房間，等到數小時後女友進入房間查看，才發現他已不幸猝逝。家屬表示，戴子郎後事從簡，不會對外舉辦追思會，一切皆低調處理。

戴子郎本名黃義樹，「戴子郎」筆名是「帶著兒子的郎」之意。他說，離婚時小孩才3歲。戴子郎擁有台大經濟系學士學位，32歲即當上證券 公司總經理，成為當時最年輕的證券公司總經理之一，並於1987年起台股 一路飆飆到1990年上萬點期間，累積千萬台幣身家，但股票崩盤時，也為他累積台幣5000萬元(約178.8萬美元）的債務。

因股市大跌，讓他血本無歸，戴子郎開始靠賭為生，研究21點、百家樂賭技，靠精湛賭技打出一片天，曾在南韓濟州島27天狂贏台幣2500多萬元。生涯中有200多家賭場，將他列為拒絕往來戶。2017年則開始在台開班授課教賭技，2堂課8小時學費4萬元台幣。

戴子郎常在自己的YouTube頻道上分享賭博秘訣，11日還上傳新影片留下最後身影，影片中頭髮斑白的他身穿淡藍色短袖上衣，仔細教授網友如何玩三卡撲克。