1句「狗官」挨罵1年 范瑋琪再道歉：請放過我的家人

范瑋琪突然再度為年初的失言致歉。(取材自Instagram)

藝人范瑋琪（范范）年初因口罩問題，在私人臉書 怒罵行政院長蘇貞昌「狗官」，言論外流後淪為全民公敵，多次道歉仍無濟於事，神隱多時至上周終於露面，欣賞韋禮安的演唱會。她在聖誕節 的凌晨，突然Po遮住半邊臉的紅眼自拍照再次致歉，「期待一個不再有怨恨仇視看待世界的未來！給我一個重新改變的機會吧！」

在事發11個月之際，她鼓起勇氣說出內心話，表示當下並不清楚口罩短缺，「我知道很多人以及（已經）對我貼上了永遠撕不下來的標籤…我道歉無數次，沒有一天不在懊悔裡。」

她提到這一年來沒有工作，深切反省並潛心學習說話表達的藝術，可是自己並非聖賢，不可能永遠不犯錯，「但，我也沒有再去唱歌工作，要說真的沒有傷害我是說謊的，騙人的。」

范范神隱初期減少社群網站 的發文，近幾個月更新速度變快，也常跟網友分享心靈雞湯，無奈謾罵仍然不斷湧進。

她難過地說：「無論輿論如何傷害我全家人，尤其是我什麼都還不懂的孩子，媽媽錯了，媽媽沒有好好保護你們，媽媽自責！希望那些不針對的傷害，能衝著我來罵就好，還有我的父母，請求大家放過我的家人。我從今會更謹言慎行。」

不少網友紛紛留言替她打氣，期盼她能重新出發。