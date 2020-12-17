中芯風暴 蔣尚義來梁孟松走 台積兩老將恩怨未了

台積電前CEO蔣尚義（左圖，本報資料照片）回中芯任副董，中芯CEO梁孟松(右圖，取材自中國基金報)隨即遞交辭呈；在大陸半導體業遭受美國制裁之際，中芯掀起高層人事震動，備受半導體界關注。(本報資料照片)

台積電 前營運長蔣尚義回中芯國際任副董事長，引爆中芯內訌，同樣出身台積電的中芯國際聯合執行長梁孟松向董事會遞交書面辭呈，提到自己是在12月9日才接獲董事長周子學電話告知此事（蔣尚義將回中芯），他感到十分錯愕與不解，深深感到已不再被尊重與不被信任。

中芯是大陸最大晶片代工廠，在大陸半導體業遭美國制裁之際爆發高層人事震動，引發高度關注。

●蔣任副董 年薪近2000萬

第一財經報導，中芯國際15日宣布蔣尚義獲委任為中芯副董，蔣有權根據聘用合約獲得年度固定現金酬金67萬美元（約1900萬台幣）及年度激勵。中芯公告還顯示，董事會表決通過關於蔣尚義的人事案時，董事梁孟松無理由投棄權票。

中國 基金報昨刊登梁孟松的辭職聲明。梁孟松表示，從2017年11月任執行長至今3年餘，1000多個日子裡幾乎從未休假。盡心竭力完成從28奈米到7奈米、共5個世代技術開發。這是一般公司需要花10年以上才能達成。這些成果是他帶領2000多位工程師，日以繼夜、賣命拚搏得來。「看來我的短期目標，似乎已超預期、圓滿達成了。」

●中芯7奈米 明年可量產

梁孟松聲明還意外透露中芯研發進度，談及「研發完成7奈米技術開發，明年4月就進入風險量產。5奈米和3奈米最艱鉅的八大項技術也已有序展開，只待EUV光刻機到來，就可進入全面開發階段。」

他還說，他到中國大陸本來就不是為了謀取高官厚祿，「目前看來，我的短期目標，似乎已超預期、圓滿的達成了。」梁孟松表示，在公司董事會和股東會通過蔣先生（蔣尚義）提名任職後，他將正式提出辭呈。「但公司應該對我這三年多的貢獻給予全面公正評價，而我應有接受和申訴的權利。」

蔣尚義於2016年12月第一次加入中芯國際，擔任獨立非執行董事。2019年6月，中芯國際公告稱，蔣尚義因個人原因和其他工作承諾，將不再連任。

不久，蔣尚義即加入武漢 弘芯擔任CEO，但投資超過人民幣千億的武漢弘芯早前驚爆已淪為「爛尾項目」。

熟悉台積電與蔣、梁的人士說，蔣尚義與梁孟松不能放在同一個天平比較，梁孟松的論文指導教授胡正明跟蔣尚義是台大電機同班同學，由此看出，蔣在半導體業的輩分資歷高於梁孟松。

對於梁孟松大動作反彈，不滿蔣尚義接中芯副董，地位還在執行長之上，尤其中芯是雙執行長制，梁孟松是掛聯合執行長。曾與梁孟松共事的人說，不意外梁的大動作表態，因為梁孟松十分自負，即便蔣尚義接中芯副董，「實權可能不比執行長，但梁就是嚥不下這口氣。」

早年蔣尚義跟梁孟松在台積電內是研發核心團隊，蔣是梁的主管，2003年台積電在銅製程上取得關鍵勝利，打敗IBM揚名全球，在受政府表揚的台積電研發團隊中，蔣尚義排名第一，梁孟松排名第二。

2006年蔣尚義從台積電退休後，梁孟松在台積電內的發展一度不順利，梁被調到「沒人沒計畫」的職位，人事令上被寫著「此人不與別人合作」等字眼，被台積電內部視為「最不給面子」的人事公文。之後梁孟松跳槽三星，與台積電展開多年法律戰，當時梁的辯護律師，就是現任國安會秘書長顧立雄。

蔣尚義與梁孟松過去並無恩怨，兩人在半導體業發展的千絲萬縷，就是半導體業挖角、競爭與內鬥的縮影。