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孫安佐流年走入「死神」 命理師早預言「牢獄之災」皇帝命盤脾氣火爆

記者陳穎／即時報導
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孫安佐多次出包登上社會版面。（本報資料照）
孫安佐多次出包登上社會版面。（本報資料照）

台灣資深藝人狄鶯與孫鵬的26歲兒子孫安佐日前他因在北投溪邊公開測試自製火槍，現場噴出猛烈火舌，驚動警方到場處理，並持搜索票將其拘提到案。法官隨後依涉嫌公共危險、恐嚇公眾等罪嫌，裁定羈押禁見2個月。

命理師李靜唯發文表示，自己早在2024年分析孫安佐命盤時，就曾預測他今年將走入「死神」流年，並警告他正經歷嚴峻大運，恐怕難逃牢獄之災。

李靜唯指出，孫安佐的塔羅密碼呈現「人格皇帝、靈魂皇帝、愛情教皇、財富教皇」的特殊組合。她認為，這種「雙皇帝加雙教皇」的命盤，反映出其性格強勢、脾氣火爆，同時也相當固執、不易接受他人意見。「雖然父母是孫安佐人生中最大的貴人，但若不懂得珍惜自身福報，終究有被消耗殆盡的一天，如今進入『死神』流年，真正的考驗才正要開始」。

李靜唯曾在2024年6月的分析貼文，當時孫安佐才剛在泰國發生脫序事件，疑似因吸食大麻後精神狀態不穩，半裸在街頭遊蕩，甚至闖入民宅，最終遭當地警方逮捕。她當時便曾示警，孫安佐正處於漫長的土星大運中，加上凶星「羅喉」落入第12宮，一生都需特別留意憂鬱、躁鬱等情緒障礙可能引發的各種成癮問題，無論是沉迷電玩、酒精，甚至更嚴重的狀況，都可能導致牢獄之災。

她也提到，孫安佐的星盤中「木星落在遷移宮甘達點並與土星合相」，象徵只要離開熟悉環境，就容易發生突發狀況；同時，也暗示他與父親孫鵬之間存在難以化解的心結，而這一切都與所謂的前世因果有所牽連。

李靜唯進一步分析，從命盤中也能看出家庭帶給孫安佐不小壓力。她認為，雖然狄鶯與孫鵬多年來婚姻關係屢傳波折，但兩人對兒子的愛無庸置疑；只是若長期以愛之名寄託過多期待，甚至希望孩子彌補自己童年的遺憾，過度的關愛反而可能成為孩子難以承受的負擔。

孫安佐

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