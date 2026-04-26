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台北車站再傳隨機攻擊 40歲男狠踹3歲女童 被捕狂罵三字經

記者翁至成／台北26日電
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李姓男子不滿3歲女童擋住他視線，在北車大廳公然出腳狠踹女童，遭鐵路警察逮捕，依殺...
李姓男子不滿3歲女童擋住他視線，在北車大廳公然出腳狠踹女童，遭鐵路警察逮捕，依殺人未遂罪嫌送辦。（記者翁至成／翻攝）

台北車站大廳昨天下午傳出隨機攻擊，李姓男子不滿年僅3歲的菲律賓籍女童在大廳跑跳、擋住他動線，竟故意從後頭出腳狠踹，把女童踹倒後，再補上至少一腳，犯案過程雖不到1分鐘但相當駭人。鐵路警察獲報趕抵即時逮捕，李男供稱有精神問題，被逮後還不斷在派出所罵髒話、三字經，警詢後被依殺人未遂罪嫌送辦。

鐵路警方公布監視器畫面，可見身穿條紋上衣的李男不斷尾隨女童後，出腳攻擊數下，犯案後大搖大擺離去。

鐵警指出，昨天下午2時25分獲報，台北車站大廳有孩童遭人推打，到場經民眾指認並調閱監視器畫面，確認犯嫌李男（40歲）以腳踢擊外籍女童腹部，依現行犯逮捕。

據了解，被害女童跟父母一家三口都是菲律賓籍，因來台旅遊當時坐在北車大廳休息，但女童獨自一人在大廳奔跑，被路過的李男鎖定攻擊；李男被逮後不斷胡言亂語，稱自己有精神問題，甚至在鐵警台北分駐所狂吼三字經，警方無奈不斷安撫。

警方指出，由於女童身形嬌小，李男出腳狠踹腹部，部位靠近心臟有危急生命危險可能，才依殺人未遂罪嫌逮捕、製作筆錄，預計警詢後移送台北地檢署偵辦，建請檢方預防性羈押。

李姓男子不滿3歲女童擋住他視線，在北車大廳公然出腳狠踹女童，遭鐵路警察逮捕，依殺...
李姓男子不滿3歲女童擋住他視線，在北車大廳公然出腳狠踹女童，遭鐵路警察逮捕，依殺人未遂罪嫌送辦。（記者翁至成／翻攝）

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