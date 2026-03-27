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「換肝名醫」豪宅千萬名酒遭竊 原來是身邊人搞鬼

記者石秀華張議晨／高雄即時報導
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換肝名醫陳肇隆家中收藏的千萬紅酒遭司機涉嫌竊走，涉案人已遭收押。紅酒示意圖。(美聯社)
換肝名醫陳肇隆家中收藏的千萬紅酒遭司機涉嫌竊走，涉案人已遭收押。紅酒示意圖。(美聯社)

有「亞洲換肝之父」美譽的高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆，喜收藏紅酒；今年3月間，突發現酒窖中的紅酒不翼而飛，清查發現竟有多達2、30瓶紅酒失竊，損失近千萬，懷疑有內鬼報案；警方查出原來是擁有酒窖鑰匙的陳肇隆司機以「螞蟻搬家」手法竊酒販賣，司機遭逮後已被收押。

據了解，偷竊名醫陳肇隆位於高雄市豪宅收藏在地窖中昂貴紅酒的司機，跟在陳肇隆身邊時日不算短，深得陳的信任。陳肇隆喜歡收藏名貴的紅酒，也會以名酒饋贈好友，陳肇隆讓司機持有地窖遙控器，方便他搬運紅酒上車；沒料，卻「養老鼠咬布袋」。

據查，該名涉案司機因見陳肇隆收藏的紅酒，有些一瓶價昂甚至高達數10萬，遂心存歹念，利用可自由進出酒窖的機會，以「螞蟻搬家」手法行竊，讓平日忙於醫學事務的陳肇隆絲毫未查，直到進酒窖找尋品牌名酒時，才驚見不少珍藏價值千萬元的名酒遭竊。

後陳肇隆委託家人報警後，警方追查出是司機涉案「監守自盜」，循線在3月間逮人，犯嫌因涉嫌重大已遭法院裁定收押。

據了解，陳家失竊的紅酒目前透過管道只追回少數，其餘被販售的名酒仍由警方追查銷贓管道及收贓共犯中。

現年75歲陳肇隆，被譽為亞洲肝臟移植開拓者。自1984年完成亞洲首例成功肝臟移植至今，累積超過2500例手術，創下全球最佳存活率紀錄，去年10月在曼谷獲頒「當代傳奇」，是亞太肝膽胰醫學會最高榮譽之一，歷年得主多為對國際移植醫學有重大貢獻的領袖級人物，他的當選，象徵台灣醫療實力獲世界肯定。

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