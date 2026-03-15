男生傳紙條問女同學「要不要一起色色」 撫摸下體索裸照判賠

台南市一所學校男學生傳紙條給同班女學生詢問「要不要跟我一起色色」，隨後約女生至廁所撫摸下體，還索討裸照與裸體影片。（本報資料照片）

台南市一所學校男學生傳紙條給同班女學生詢問「要不要跟我一起色色」，隨後約女生至廁所撫摸下體，還索討裸照與裸體影片；男生母親發現後，卻未通報學校，直到女生寫調查問卷，教師通報校方。台南地院判決男學生及父母應連帶賠償女生及其父母4萬元（台幣，下同）及各2萬元。

女學生父母提起侵權行為損害賠償訴訟指出，女兒同班男同學利用女兒較為低調、鮮少求助特質，2024年9月開學後2至3周內，以紙條書寫「你要不要跟我一起色色」傳給女兒，數日後即約女兒至學校廁所撫摸下體，共約3、4次，同年10月再要求女兒拍攝裸照以LINE傳送。

女學生父母指出，女兒傳送自拍裸照6、7張與裸體影片1部，同年11月間填寫學校生活教育組調查問卷時，教師才知道，告知學校校安通報，性別平等教育委員會去年4月調查報告認定，撫摸私處行為構成校園性別事件性侵害行為、裸照影片亦構成性騷擾持有性影像行為。

女學生父母主張，女兒因此情緒低落，性平調查報告認定被害人身心健康遭受重大侵害而受有心理健康 損害，且他們就未能保護女兒避免本次侵害深感愧疚與自責，另對女兒保護教養義務而增加照顧與陪伴，耗費心力更甚以往，堪認均已構成侵權行為並造成非財產上損害。

女學生父母要求，男學生及其父母應連帶負損害賠償責任，請求應連帶給付女兒50萬元、賠償女兒父母各25萬元，共計100萬元。

男學生父母對於兒子行為以及性平調查報告處置，均不爭執，對於未注意並忽略兒子過早對性好奇而引發本案，承認有疏忽，在學校調查過程時已向女生父母道歉切結兒子再犯就會轉學，並配合學校調查與處置，他們願意合理賠償，但對方請求金額實在過高。

法院指出，經調閱性平調查報告，男學生所為屬侵害女學生性與身體自主權利，亦屬民事侵權行為，男方父母應依負連帶責任；受償金額，應以女學生因本案所受精神身心痛苦為賠償基準，認定非財產上損害相當金額以及父母身分法益（親權）受影響程度。

法院函請學校提供學校全部輔導紀錄資料、導師對兩生觀察記錄，依兩生當時LINE對話內容，女生於事件前後的生活學習與心理狀態，經調查及持續輔導下，幸未發生嚴重障礙與不安，女生壓力來源非來自於本案事件；至於訴訟是否會對女生影響，為近期輔導與觀察項目。

法院認為，茲依本案行為情節、行為期間，男學生母親於學校發現前已發覺裸照影片，但未通報學校遲誤處理，參酌兩造經濟狀態、對事件耗費心力程度，並考量兩生生活學習，認男生及其父母，應連帶賠償女生4萬元，女學生父母各2萬元。