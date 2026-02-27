助台知名麵包店詐貸1.9億 銀行內鬼、賈永婕舅媽遭判6年

我的頻道

台灣新聞組／台北27日電
台北101董事長賈永婕舅媽楊悅如，擔任板信商業銀行信義分行放款部襄理期間，透過投資客蔡明翰牽線，與新北市三峽金牛角麵包名店康喜軒負責人曾淮安共謀詐貸逾1.9億元(台幣，下同)，新北地方法院昨依違反銀行法背信罪判決楊6年、蔡4年6月、曾3年8月徒刑。

判決指出，曾淮安因金牛角分店擴張太快，亟需資金挹注，透過蔡明翰結識楊悅如，蔡告知曾可透過與楊配合，藉由買賣不動產取得大量融資，並交代下屬，協助曾以10萬元報酬，找店內員工擔任購屋和詐貸人頭。

人頭先由蔡明翰加入名下人頭公司，佯裝為公司的大股東虛增財力，再與有意護航、放水的楊悅如裡應外合，前往分行對保前，相約在附近咖啡店「面授機宜」，由楊指點詳記所偽裝的身分以及如何應對行員詢問，後於銀行授信批覆書上做出不實核貸意見，向板信銀詐貸。

偵審期間，月薪僅2萬、3萬元的人頭均認罪，獲合議庭減刑輕判。全案經被告還款、法拍不動產受償及強制執行，追回1億7356萬元不法所得，最終造成板信銀1853萬餘元損失。

檢方依不法所得逾1億元以上，對楊悅如等人求處7年以上重刑，但合議庭將7件、金額2262萬至3600萬元不等的詐貸案，視為每件是單一犯行，採一罪一罰判決。

永豐銀行北新分行前經理張美蘭涉放貸給裕田集團負責人謝益宏，台北地檢署昨命各100萬、80萬元交保，均限制出境出海。

金管會官員表示，緊盯銀行內控措施，調查著重兩大重點，一是銀行內控制度是否有疏失，二是分行及人員執行是否徹底，都會成為懲處銀行的要件；若確認詐貸案為新型態，將送銀行公會檢討，並通報全體銀行提高警覺。

