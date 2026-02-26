我的頻道

黎智英欺詐罪上訴成功獲撤罪 估出獄時間提前

川普關稅現況一次看：稅率、報復、退稅與下一步

基隆貪檢涉放高利貸、逼簽億元債權 前妻、女密友捲入

記者邱瑞杰、游明煌／基隆26日電
基隆檢察官林渝鈞涉放高利貸疑逼簽億元台幣債權遭聲押，前妻百萬台幣交保。(記者游明煌／翻攝)

基隆地檢署檢察官林渝鈞疑充當金主，涉嫌放高利貸收取重利，疑逼迫高姓包商簽下1億元(台幣，下同)債權約定，基隆地檢署昨發動搜索，將林和另13名被告帶回調查。林被控涉犯貪汙治罪條例藉勢藉端勒索財物等罪，今天凌晨3時向法院聲請羈押禁見林渝鈞，林前妻蔣女、密友李姓女工友分別諭令100萬元、6萬元交保，其餘被告請回。

據了解，林渝鈞放款資金來源則是檢方下波清查重點，懷疑來自政府單位、地方仕紳、友人或警界人士等，尚未查清，不排除還有下波行動釐清。

基檢去年接獲檢舉，林渝鈞和地檢署李姓女工友疑有不正常男女關係，加上去年底林渝鈞財產申報資料出現異常，又涉入放貸傳聞，立案調查。檢察官昨指揮廉政署、調查局人員，前往林渝鈞、李女、林的蔣姓前妻和多名被告等人居住、辦公處所共35處搜索、約談。

檢方指出，事發後林已請辭，但尚未完成辭職程序。林渝鈞因具檢察官身分，廉政署人員直接在地檢署內詢問案情，其他13名被告和4名證人，分別帶往廉政署北調組、調查局北機站製作筆錄，昨晚陸續移送地檢署複訊。

檢察官昨晚到今天徹夜複訊，今天凌晨3時以涉犯重利、恐嚇罪嫌，有串證及滅證之虞，向基隆地方法院聲請羈押禁見林渝鈞；蔣女和李女分別諭令100萬元、6萬元交保，其餘被告都請回。

檢調指出，高男從事自來水相關工程，傳財務出問題，林渝鈞有朋友在高公司任職，得知後透過人脈號召10多人當幕後金主，共同出資為高「整合債務」，賺取高額利息。

檢方追查，林渝鈞放款給高姓業者，收取高額利息，涉犯刑法重利罪；高男周轉不靈、公司倒閉後，林渝鈞涉嫌壓迫高簽下虛假債務證明，並要求公司設備抵債，涉犯貪汙治罪條例藉勢藉端勒索財物罪。檢方查出疑有充當林的人頭帳戶有異常資金，涉犯洗錢防制法隱匿犯罪所得罪。

檢調說，林渝鈞透過蔣女和李女帳戶，借款給亟需資金的高姓包商，累計金額達2230萬元，雙方還約定在基檢前廣場交付數十萬至百萬元不等的利息。蔣女和李女究竟僅出借帳戶、不知情被利用，或從中媒介抽成擔任白手套，仍要進一步釐清調查。

另因高姓包商無力支付高額利息，林渝鈞為確保債權，與高姓包商簽下1億元約定，檢方尚要釐清高姓包商是否確實欠款1億元，或是遭林渝鈞利用權勢脅迫簽下約定。

林渝鈞先後在屏東、南投和基隆地檢署擔任檢察官，工作表現都正常，在南投地檢署期間曾指揮警方瓦解山老鼠集團。8年前調任基隆地檢署，指揮基隆警方掃蕩多家電玩店等案件受矚目。

基隆警界對林渝鈞被搜索都相當詫異，一名偵查隊長說，林渝鈞很認真也年輕，與警方互動不錯，指揮案件時問案情問的很細，會涉貪被辦真的讓人很意外。

因自家人涉案，基隆地檢署查辦時格外小心謹慎，調閱相關事證資料時一路採取單線作業方式，避免露出風聲。有檢調人員嘆「林渝鈞工作有表現，敗在金錢和感情」。

