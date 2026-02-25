餐廳開工傳憾事…女員工反鎖冰庫亡 有手機卻未求救

我的頻道

記者廖炳棋／台北25日電
圖為劉婦反鎖冷凍庫的緊急開鎖裝置。（記者廖炳棋／翻攝）
台北市文山區一家餐廳昨天上午開工，員工打不開餐廳冷凍庫，找來鎖匠開啟，發現在餐廳工作近30年的劉姓女員工倒臥冷凍庫門口明顯死亡；警方調查，劉婦前天深夜獨自至餐廳，疑進入冷凍庫後反鎖庫門，確實原因待釐清。

案發餐廳以東北酸菜火鍋知名，早年開業在木柵地區發跡，後在北市天母、大安區開設分店，疑被凍死的69歲劉姓婦人是餐廳老員工。

前晚她在家中與家人用餐後，晚間10時許獨自外出就沒回家，警方調閱監視器，發現她深夜拿鑰匙進入餐廳。

餐廳農曆春節休假，昨天是開工第一天，員工上午10時要打開冷凍庫準備食材，發現無法開門，店家叫來鎖匠破壞門鎖，一進去冷凍庫就看見劉婦已經倒在地上靠近門口處，全身僵硬明顯死亡，員工嚇得立即報案。

警方到場，發現劉婦手機就放在衣服口袋，冷凍庫門口有緊急開門裝置，若受困也可緊急開門，但劉婦沒有撥打手機求救，也沒有使用緊急開門裝置。

另外警方調查，劉婦前晚出門時穿著長衣長褲及外套，但被發現時外套卻放在冷凍庫外的餐廳，警方初步懷疑死者到餐廳後，脫下外套自行進入冷凍庫反鎖。

法醫昨天傍晚初步鑑識，劉婦沒有外力攻擊或其他傷痕，初步排除他殺嫌疑，至於劉婦是否有服藥或飲酒，需要採樣檢驗。

劉婦沒有身體重大疾病，收入不高，是否有經濟及情緒方面壓力待調查。劉婦的丈夫與兒子驚聞噩耗相當難過，兒子更是痛哭失聲，家屬對劉婦可能死因都不清楚，待檢警進一步調查。

