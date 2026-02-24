人倫悲歌…87歲失智父涉棄屍身障兒

桃園蘆竹春節期間發生人倫悲劇，87歲黃姓老翁疑因失智，將死在家中的60歲小兒麻痺長子以推車棄置埔心溪畔。(圖／民眾提供)

桃園市蘆竹區罹患小兒麻痺的60歲黃姓男子過年期間失蹤，同住87歲父親前天經家人追問，自承兒子在家中過世，因不知如何處理，用推車將遺體棄置溪中；警方循線在埔心溪畔尋獲黃男遺體，檢方昨相驗未有明顯外傷，黃父涉犯遺棄屍體罪嫌，以3萬元台幣交保。

據了解，黃父育有四名兒子，多年前妻子過世，平時與自幼罹患小兒麻痺長子同住，另三名兒子住在外地，不定時回老家查看。黃家父子同住一處紅磚老屋，生活環境樸實，平時經濟靠黃父老農津貼與二兒子接濟，沒有低收 證明，社會局查詢也未有脆弱家庭通報紀錄。

警方調查，黃男大弟夫婦前天年初六返家過年，發現哥哥不見蹤影，向父親詢問；黃父起初稱黃男21日死亡、遺體已火化，經追問才改口，坦承21日晚上7時許發現兒子陳屍床上後，獨自以推車將遺體推至埔心溪中棄置。

警方接獲報案，根據黃父描述，在大新二號橋下方埔心溪畔尋獲黃男遺體，初判衣著完整無明顯外傷，沒有特別外力介入跡象，報請檢察官相驗死因。

黃父昨接受媒體訪問，表示兒子生病很久，都睡在床上，因為晚上比較沒人，才會用推車丟棄兒子的遺體；媒體問為何沒向外通報？黃父說「這要怎麼說？說什麼？自己沒有這能力」。

檢察官昨天下午相驗黃男遺體，黃父及死者弟弟們皆到場，黃父看似不知所措，在警方帶領下走進相驗處所。

黃男大弟說，大哥患有小兒麻痺及智能障礙，生活無法自理，平時幾乎都是父親在照顧，他大年初三返家探視時大哥臥病在床，身體狀況明顯不佳，大哥原說過完年要剪頭髮，未料大年初六再返家，大哥已經往生。

他說，得知父親將大哥遺體丟入溪中時內心相當震驚，因父親年邁，且患有失智症 ，平時言語表達混亂，一開始聽父親說遺體已火化，離開後愈想愈不對，問了二弟也不知情況，再打電話追問才得知實情，研判父親應是慌亂中不知如何處理後事才如此做。

死者經相驗後無明顯外傷，檢察官指示擇期解剖確認，黃姓老父經訊問後涉犯遺棄屍體罪嫌，先以3萬元台幣交保。