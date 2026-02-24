我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普國情咨文演說前 民調不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

美國冰球奪金 為何高舉13號球衣 這兩個小孩是誰？

人倫悲歌…87歲失智父涉棄屍身障兒

記者朱冠諭、周嘉茹／桃園24日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
桃園蘆竹春節期間發生人倫悲劇，87歲黃姓老翁疑因失智，將死在家中的60歲小兒麻痺長子以推車棄置埔心溪畔。(圖／民眾提供)
桃園蘆竹春節期間發生人倫悲劇，87歲黃姓老翁疑因失智，將死在家中的60歲小兒麻痺長子以推車棄置埔心溪畔。(圖／民眾提供)

桃園市蘆竹區罹患小兒麻痺的60歲黃姓男子過年期間失蹤，同住87歲父親前天經家人追問，自承兒子在家中過世，因不知如何處理，用推車將遺體棄置溪中；警方循線在埔心溪畔尋獲黃男遺體，檢方昨相驗未有明顯外傷，黃父涉犯遺棄屍體罪嫌，以3萬元台幣交保。

據了解，黃父育有四名兒子，多年前妻子過世，平時與自幼罹患小兒麻痺長子同住，另三名兒子住在外地，不定時回老家查看。黃家父子同住一處紅磚老屋，生活環境樸實，平時經濟靠黃父老農津貼與二兒子接濟，沒有低收證明，社會局查詢也未有脆弱家庭通報紀錄。

警方調查，黃男大弟夫婦前天年初六返家過年，發現哥哥不見蹤影，向父親詢問；黃父起初稱黃男21日死亡、遺體已火化，經追問才改口，坦承21日晚上7時許發現兒子陳屍床上後，獨自以推車將遺體推至埔心溪中棄置。

警方接獲報案，根據黃父描述，在大新二號橋下方埔心溪畔尋獲黃男遺體，初判衣著完整無明顯外傷，沒有特別外力介入跡象，報請檢察官相驗死因。

黃父昨接受媒體訪問，表示兒子生病很久，都睡在床上，因為晚上比較沒人，才會用推車丟棄兒子的遺體；媒體問為何沒向外通報？黃父說「這要怎麼說？說什麼？自己沒有這能力」。

檢察官昨天下午相驗黃男遺體，黃父及死者弟弟們皆到場，黃父看似不知所措，在警方帶領下走進相驗處所。

黃男大弟說，大哥患有小兒麻痺及智能障礙，生活無法自理，平時幾乎都是父親在照顧，他大年初三返家探視時大哥臥病在床，身體狀況明顯不佳，大哥原說過完年要剪頭髮，未料大年初六再返家，大哥已經往生。

他說，得知父親將大哥遺體丟入溪中時內心相當震驚，因父親年邁，且患有失智症，平時言語表達混亂，一開始聽父親說遺體已火化，離開後愈想愈不對，問了二弟也不知情況，再打電話追問才得知實情，研判父親應是慌亂中不知如何處理後事才如此做。

死者經相驗後無明顯外傷，檢察官指示擇期解剖確認，黃姓老父經訊問後涉犯遺棄屍體罪嫌，先以3萬元台幣交保。

世報陪您半世紀

失智症 低收

上一則

黑白集／「陽光女子合唱團」勝「功夫」 好片不需政府豢養

下一則

日軍占領南京鑄造品 變台北故宮「博愛大鼎」梅花壓過櫻花

延伸閱讀

走路穩不穩、能不能「一心二用」 失智最早警訊

走路穩不穩、能不能「一心二用」 失智最早警訊
研究：中年太胖 增加血管性失智症風險 經由這疾病中介

研究：中年太胖 增加血管性失智症風險 經由這疾病中介
AI助手、靈活工時…改變工作模式 早期失智仍可繼續工作

AI助手、靈活工時…改變工作模式 早期失智仍可繼續工作
研究：腦力訓練可望降25%失智風險 鍛鍊反應速度效果顯著

研究：腦力訓練可望降25%失智風險 鍛鍊反應速度效果顯著

熱門新聞

海軍高雄軍艦即將於2月25日除役。（圖／讀者提供）

台灣國造首款高階電戰系統 玄風電戰測試成功首曝光

2026-02-21 09:28
國民黨主席鄭麗文（左3）出席法鼓山除夕撞鐘儀式，手中紅繩抖動。(擷自DDMTV法鼓山網路電視台)（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes. Please contact us for removal if there is a copyright issue.

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

2026-02-17 08:55
美國總統川普16日乘空軍一號從佛州返回華府。法新社

川普違六項保證 承認和習近平談對台軍售 「很快有決定」

2026-02-17 01:20
台美簽署對等貿易協定，美製小客車降至零關稅，雙B第一時間宣布將降價，特斯拉則沒有計畫。（記者曾吉松／攝影）

美車零關稅 雙B開降價第一槍 衝擊台灣本土車市場

2026-02-14 12:31
AI熱潮帶動經濟數據亮眼，卻呈現科技強、傳產弱的失衡現象，衝擊相關就業人口及薪資，多數人享受不到經濟成長的果實，圖為示意圖。(本報資料照片)

12%就業人口撐起近8成出口 8成台人體感貧窮 吃不到經濟果實

2026-02-16 01:15
韓國瑜（前排中）、江啟臣（前排左二）豐原慈濟宮合體拜年，韓國瑜表示不用做過多政治聯想。(記者陳敬丰／攝影)

蔣萬安12字回應鄭麗文紅繩顫抖 韓國瑜：代表有感應 多行善是最好解釋

2026-02-18 00:16

超人氣

更多 >
賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃
年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元

年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元
道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延
毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂
暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課