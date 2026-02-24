割毀10多面國旗…台灣國成員上訴駁回 有罪定讞

我的頻道

記者林孟潔／台北24日電
陳儀庭11年前國慶日和友人破壞永和中正橋上10多面國旗，二審判決3人有罪，最高法院日前駁回上訴，全案定讞。(本報資料照片)
陳儀庭11年前國慶日和友人破壞永和中正橋上10多面國旗，二審判決3人有罪，最高法院日前駁回上訴，全案定讞。(本報資料照片)

台灣國成員陳儀庭、陳妙婷11年前國慶日和友人劉薇薇（原名劉珮瑄、吳馨恩）等人破壞永和中正橋上10多面國旗，第一審判陳儀庭、陳妙婷、劉珮瑄無罪，但二審逆轉改判3人有罪，各處拘役15日，得易科罰金，最高法院日前駁回上訴，全案定讞。

陳儀庭等人2015年10月10日凌晨3時許，在新北市永和區中正橋上持美工刀、剪刀割毀懸掛於橋上的10多面國旗，新北地檢署認為他們公然損壞中華民國國旗而起訴。新北地院簡易庭原判陳儀庭等人各拘役20日，得易科罰金，案件上訴，新北地院合議庭改判無罪。

案件上訴，台灣高等法院對於台灣國成員毀損國旗成罪是否違憲之虞有疑，曾裁定停審並聲請釋憲，因無下文，並認為迅速審判、適時審判或合理時間審判是重要司法人權，而裁定繼續審理。

陳儀庭等人以美國聯邦最高法院一起判決見解，認為是表達政治意見，屬政治性象徵性言論，但高院認為依中華民國憲法、國徽國旗法等規定，包括總統、副總統宣誓時都應向國旗及國父遺像舉手宣誓，國旗對中華民國象徵意義甚為重大，且從比較法上來看，德國及其他民主法治國家也均有相類似規定。

高院認為刑法第160條第1項規定，屬立法政策，是國會立法形成自由範疇，應由國會決定是否處罰及其處罰方式，三人援引美國聯邦最高法院判決見解，只是美國法制狀態，無參考援引適用餘地。

高院指出，言論自由與其他憲法保障基本權利相同，非漫無限制，法律不是不得對政治性言論自由依其傳播方式為合理限制，中華民國國旗為國家表徵，褻瀆中華民國國旗形同羞辱中華民國與人民，法律未禁止三人宣揚政治性言論，但不是就得割國旗，且割毀的國旗也不是他們所有，顯逾越比例原則。

高院判決認為，陳儀庭3人主觀上具有侮辱中華民國犯意，客觀上也有以公然方式損壞國旗行為，確實犯刑法損害國旗罪，又因本案第一審繫屬日為2016年8月10日，逾8年，依刑事妥速審判法減刑，改判3人有罪，各處拘役15日，得易科罰金。

陳妙婷、劉薇薇不服判決而提上訴，最高法院指出，2人去年11月19日提起上訴後，並未敘明上訴理由，至今逾期已久，在判決前也沒有補提理由，依法認定上訴不合法，判決駁回。

中華民國 高院 德國

