二次詐騙…詐團假扮檢警、駭客幫追回財損 再剝一層皮

記者李奕昕、翁至成／台北23日電
刑事局詐欺犯罪防制中心上網搜尋，發現不少「二次詐騙」廣告，提醒詐騙被害人勿信「付費才能追回財損」。(記者李奕昕／攝影)
假投資氾濫，件數及財損在各類詐騙手法居冠，被害人損失慘重，詐騙集團上網刊登廣告謊稱有特殊管道可協助追回財損，收取相關費用「二次詐騙」。警方分析，詐團利用民眾受害後焦慮心理，連剝兩層皮，成為壓垮被害人的最後一根稻草。

刑事局統計，去年詐欺案19萬7595件、財損1060億元(台幣，下同)，其中假投資5萬8675件騙走692.8億元最多，觀察二次詐騙以假投資被害人受騙為主，也有假檢警、假網路拍賣等被害人上當，未單獨分類統計。

警方指出，二詐起初是假冒檢警致電被害人，稱破案查扣贓款，要求繳交保證金；近年隨假投資上升，轉型為網路廣告，在臉書、Instagram、Threads等自稱律師、檢警、駭客、會計師、銀行人員、法律顧問、金融專家、受害者自救會成員、虛擬貨幣幣流分析師等，表示可追回財損，例如偷回虛幣、消除匯款紀錄、與檢警關係好，指示支付手續費、處理費、保證金、訴訟費等，常開價財損一成。

警方分析，假投資被害人財損高，甚至被騙抵押房產借貸交付，詐團利用被害人急於追回財損心態，稱「已有多人成功追回」、「不立即處理恐錯失機會」，促使被害人迅速付款。

據調查，藥師林姓女子投資虛幣被騙80萬元，上網搜尋「追回詐騙款項」加LINE聯繫，對方自稱具國際律師執照律師，專門協助被害人追回財損，經幣流分析師追查贓款流至博弈網站，可操控後台協助博弈贏回被騙款項，還能倒賺，去年10月至12月騙林面交165萬元。

服務業顏姓男子在LINE結識女網友以結婚為前提交往，聊天透露曾遭詐，對方稱也曾被騙，靠熟識警界高層的叔叔追回財損，可介紹認識，顏依指示加LINE，對方稱已查到贓款流向，但須支付處理費，去年10月騙顏轉帳12萬5000元。

防詐名義也被利用取信。台灣民間反詐騙協會去年底發聲明指出，有詐團假冒該協會稱受政府聘任，與警方與各大銀行簽署協議，可幫忙追回被騙款項，並在LINE使用協會標誌，誘使一名投資被騙近百萬元的被害人匯款8萬元「技術費」。

刑事局表示，被害人應提出刑事、民事告訴，循正常管道追回財損，勿信網路社群話術「付費才能追回財損」，員警受理報案製作筆錄時會特別提醒；數發部網路詐騙通報查詢網受理民眾檢舉，經確認廣告涉詐，將通知網路平台下架，否則依詐欺犯罪危害防制條例處罰。

2025年全般及高發前5名詐欺案件數、財損
