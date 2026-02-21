花蓮鯉魚潭翻船 疑快艇「蓄意造浪」害死9歲童

我的頻道

記者王燕華／花蓮21日電
花蓮壽豐鄉鯉魚潭19日發生天鵝船翻覆，9歲男童不幸溺斃的意外。(記者王燕華／翻攝)
花蓮壽豐鄉鯉魚潭19日發生天鵝船翻覆，9歲男童不幸溺斃的意外。(記者王燕華／翻攝)

花蓮9歲鄭姓男童初三隨家人到鯉魚潭乘天鵝船遊湖不幸溺斃，外界質疑遊艇「蓄意造浪」導致船隻翻覆釀成意外。檢警昨天相驗，檢方初步調查認定林姓業者有疏失，訊後依過失致死罪嫌命台幣5萬元(1500美元)交保，將進一步釐清事故原因。

花東縱谷國家風景區管理處表示，已調閱監視器畫面檢視當時情況，對於水域行駛路線、畫定活動區域也會檢討。

就讀國小三年級的鄭姓男童是花蓮人，19日和家人同遊鯉魚潭，男童與父母等共5人搭乘4人座天鵝船遊湖，5人都穿著救生衣，下水約半個多小時，在潭北距岸約20公尺處翻覆。5人落水被救起，但男童受困水裡約6到10分鐘，救出時已無呼吸心跳，雖然現場遊客及家人輪番施以心肺復甦術，仍因溺水太久，送醫搶救後宣告不治。

事故發生後，有目擊者指稱當時湖面船隻很多，懷疑是快艇造成湧浪，致天鵝船失去平衡翻覆。另有水域活動業者指出，長期以來鯉魚潭水域未明確畫分快艇與非動力浮具活動範圍，也缺乏船速限制與安全距離規範，恐增加翻覆與碰撞風險。也有民眾在社群表示，多年前到鯉魚潭踩天鵝船時，也曾遭快艇高速經過強烈晃動，甚至差點翻船。

鯉魚潭主管機關為交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處。縱管處秘書蔡威平表示，鯉魚潭水域，包括天鵝船、SUP、獨木舟等非動力水上遊憩都可使用，潭北還有專屬非動力活動的區域，讓初學水上玩家練習，練習完再進到共用區域。這次發生事故區域屬於動力、非動力船隻共同水域，正調閱附近畫面，若有拍到相關影像將提供檢警。

蔡威平表示，鯉魚潭的動力小船，也就是快艇，限速10浬，一旦船隻超速，可開罰台幣5000到100萬元。目前鯉魚潭有16艘動力小船，管理站對業者逐一宣導限定水域及限速，也要求主動避讓天鵝船等非動力活動。當地租船業者表示，船隻均合法登記且都有投保無過失責任險，快艇由業者操作，遇到非動力船一般都會放慢速度，但當天湖面船隻多，可能因此造成湧浪。

花蓮檢警昨天相驗，確認男童死因為溺斃，家屬對於死因沒有意見。檢察官訊問林姓出租船隻業者，認定有疏失，依過失致死罪嫌諭令5萬元台幣交保。檢方表示，將找業者、目擊者等確認事發經過，也會調查是否為快艇船尾浪造成天鵝船翻覆，相關水域畫分、船隻使用規範、業者管理措施等，都會深入了解。

花蓮鯉魚潭風景區19日發生9歲鄭姓男童翻船溺斃意外，檢警20日相驗，死因為溺斃。...
花蓮鯉魚潭風景區19日發生9歲鄭姓男童翻船溺斃意外，檢警20日相驗，死因為溺斃。(記者王燕華／翻攝)

