「人肉占停車格」爆衝突...高雄女慘被拖下車施暴

高雄漢神巨蛋百貨地下停車場爆發停車糾紛，呂姓女子出面控訴遭人肉占車位，並遭對方施暴，並指停車場監視器沒拍到畫面。(記者郭韋綺／翻攝)

高雄漢神巨蛋百貨發生一起停車糾紛，37歲呂姓女子控訴，在地下停車場遭人「人肉占停車格」阻擋，雙方爆發口角後，對方突然抓住她的頭髮、將她拖下車施暴，演變成肢體衝突，她也不滿停車場監視器未拍到事發畫面，上網求助。對此，漢神巨蛋證實，事發在監視器死角，確實未拍到畫面。

呂姓女子還原事發經過指出，17日下午4時許，她在巨蛋地下室一樓依序準備停車，當時一輛白色轎車停在她後方約4、5台車的距離，車上兩名女子卻直接下車，站在車格內，她下車詢問可以「人肉占車位嗎」，氣得走回自己車上，對方突上前拉扯她頭髮，將她拖下車毆打並壓制在地約10多分鐘，現場不少民眾圍觀，有人拿手機拍攝，也有人上前勸阻要求對方放手。

呂女表示，自己當下頭部與下體劇痛，不斷向周遭民眾求助並請求報警，最令她無法接受的是，對方在動手後竟反控她傷害，她也質疑漢神巨蛋停車場未留下相關監視器畫面，「難道因為沒有監視器，就可以在那裡隨便打人嗎？」無奈之下，上網發文求助網友，希望找到當天路過車輛拍下的影像。

貼文引發網友熱議，不少人直呼「太可怕了吧」、「越來越多這種怪咖」、「報警找警察調監視器」，但有網友質疑「漢神巨蛋停車場不可能沒有攝影機啦」、「怎麼可能沒有攝影機」、「沒有行車記錄器？」

也有不少網友替當事人打氣，留言「最討厭人肉占車位」、「幫你推推」、「祝順利討回公道」。據了解，漢神巨蛋地下室停車場監視器主要拍攝車道進出動線，因衝突發生在停車格，未能拍到當下畫面。