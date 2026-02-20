我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」

「15天內」先小打、再升級？WSJ：川普評估對伊朗有限度軍事打擊

「人肉占停車格」爆衝突...高雄女慘被拖下車施暴

記者郭韋綺／高雄20日電
高雄漢神巨蛋百貨地下停車場爆發停車糾紛，呂姓女子出面控訴遭人肉占車位，並遭對方施暴，並指停車場監視器沒拍到畫面。(記者郭韋綺／翻攝)
高雄漢神巨蛋百貨地下停車場爆發停車糾紛，呂姓女子出面控訴遭人肉占車位，並遭對方施暴，並指停車場監視器沒拍到畫面。(記者郭韋綺／翻攝)

高雄漢神巨蛋百貨發生一起停車糾紛，37歲呂姓女子控訴，在地下停車場遭人「人肉占停車格」阻擋，雙方爆發口角後，對方突然抓住她的頭髮、將她拖下車施暴，演變成肢體衝突，她也不滿停車場監視器未拍到事發畫面，上網求助。對此，漢神巨蛋證實，事發在監視器死角，確實未拍到畫面。

呂姓女子還原事發經過指出，17日下午4時許，她在巨蛋地下室一樓依序準備停車，當時一輛白色轎車停在她後方約4、5台車的距離，車上兩名女子卻直接下車，站在車格內，她下車詢問可以「人肉占車位嗎」，氣得走回自己車上，對方突上前拉扯她頭髮，將她拖下車毆打並壓制在地約10多分鐘，現場不少民眾圍觀，有人拿手機拍攝，也有人上前勸阻要求對方放手。

呂女表示，自己當下頭部與下體劇痛，不斷向周遭民眾求助並請求報警，最令她無法接受的是，對方在動手後竟反控她傷害，她也質疑漢神巨蛋停車場未留下相關監視器畫面，「難道因為沒有監視器，就可以在那裡隨便打人嗎？」無奈之下，上網發文求助網友，希望找到當天路過車輛拍下的影像。

貼文引發網友熱議，不少人直呼「太可怕了吧」、「越來越多這種怪咖」、「報警找警察調監視器」，但有網友質疑「漢神巨蛋停車場不可能沒有攝影機啦」、「怎麼可能沒有攝影機」、「沒有行車記錄器？」

也有不少網友替當事人打氣，留言「最討厭人肉占車位」、「幫你推推」、「祝順利討回公道」。據了解，漢神巨蛋地下室停車場監視器主要拍攝車道進出動線，因衝突發生在停車格，未能拍到當下畫面。

漢神巨蛋百貨聲明回應，關於停車場監視器部分區域因樑柱遮蔽，此次未能有理想的拍攝視角，將再調整改善。

高雄漢神巨蛋百貨地下停車場爆發停車糾紛，呂姓女子出面控訴遭人肉占車位，並遭對方施...
高雄漢神巨蛋百貨地下停車場爆發停車糾紛，呂姓女子出面控訴遭人肉占車位，並遭對方施暴，並指停車場監視器沒拍到畫面。(記者郭韋綺／翻攝)

世報陪您半世紀

上一則

台9歲童搭天鵝船遊湖溺斃 外界質疑快艇惡意造浪

下一則

解放軍機艦年初三再擾台 海空兵力實施「聯合戰備警巡」

延伸閱讀

賴清德點名陳其邁「幫忙中央承擔台灣」 陳：做到任期最後1天

賴清德點名陳其邁「幫忙中央承擔台灣」 陳：做到任期最後1天
賴清德點名陳其邁「多承擔」 綠營人士：高雄順利交棒是第一步

賴清德點名陳其邁「多承擔」 綠營人士：高雄順利交棒是第一步
「畫面好荒謬」人民幣在高雄街上亂飛 路人撿起竟是真鈔

「畫面好荒謬」人民幣在高雄街上亂飛 路人撿起竟是真鈔
女主播之母綁架案 當局分享監視影像的男子新細節

女主播之母綁架案 當局分享監視影像的男子新細節

熱門新聞

台美簽署對等貿易協定，美製小客車降至零關稅，雙B第一時間宣布將降價，特斯拉則沒有計畫。（記者曾吉松／攝影）

美車零關稅 雙B開降價第一槍 衝擊台灣本土車市場

2026-02-14 12:31
國民黨主席鄭麗文（左3）出席法鼓山除夕撞鐘儀式，手中紅繩抖動。(擷自DDMTV法鼓山網路電視台)（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes. Please contact us for removal if there is a copyright issue.

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

2026-02-17 08:55
美國總統川普16日乘空軍一號從佛州返回華府。法新社

川普違六項保證 承認和習近平談對台軍售 「很快有決定」

2026-02-17 01:20
AI熱潮帶動經濟數據亮眼，卻呈現科技強、傳產弱的失衡現象，衝擊相關就業人口及薪資，多數人享受不到經濟成長的果實，圖為示意圖。(本報資料照片)

12%就業人口撐起近8成出口 8成台人體感貧窮 吃不到經濟果實

2026-02-16 01:15
吳敦女兒吳尉慈（右二）難過落淚，她排行老二。記者林士傑／攝影

竹聯幫元老堂主曝吳敦辭世「身體還在抽搐」送醫判已斷氣

2026-02-15 14:05
韓國瑜（前排中）、江啟臣（前排左二）豐原慈濟宮合體拜年，韓國瑜表示不用做過多政治聯想。(記者陳敬丰／攝影)

蔣萬安12字回應鄭麗文紅繩顫抖 韓國瑜：代表有感應 多行善是最好解釋

2026-02-18 00:16

超人氣

更多 >
冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌
80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…
美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境
冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相

冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相
持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕

持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕