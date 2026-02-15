「借廁所被鎖2道門」 北市女里長控遭有力人士性騷

北市萬華區華江里長洪佳君（中）12日爆料遭地方有權勢的前輩性騷，14日由北市議員洪婉臻陪同出面說明。（記者楊正海／攝影）

北市萬華區華江里長洪佳君12日爆料遭地方有權勢的前輩性騷，前晚再發文遭到性騷的疑不只她一人，昨由北市議員洪婉臻陪同出面說明。回憶當時仍充滿驚懼，「我去借用廁所走出來，就在那門口，而且鎖了兩道門，那有多恐怖」，也怒指對方是蓄意的。

洪佳君已前往北市婦幼隊報案，據了解，警方受理報案後，報請台北地檢署指揮，前晚埋伏等到嫌疑人現身，立即展開搜索、採證及扣押相關證物，完成偵訊筆錄後，昨天早上已經依強制猥褻罪嫌移送北檢偵辦。

洪佳君前晚發文「我可以不當里長，但我不會退讓。我們萬華的女人，不是好欺負的。」昨由洪婉臻陪同出面，洪婉臻說，這不只是性騷的問題而已，「權勢性騷」更加的可惡。

洪佳君泣訴，從事情發生到現在只有短短的四天，對她來說每一天都非常的漫長，這幾天很不安、很害怕，並指對方人脈很廣，「這個人有非常好的警政關係」。

她說，也曾經想要退縮，但昨天還是完成了報案、筆錄、完成了指認，並交出對話記錄。洪佳君在現場也對加害人說：「你怎麼敢？你怎麼敢在那樣密閉的空間裡面對我做出那樣的事情？你怎麼敢以為我會像大家一樣選擇沉默？」洪佳君也指還有「幾位」受害人，加害者也不只一人。

因該涉性騷擾 者，傳聞都指向一人，但洪佳君說，檢調單位已經明確指示偵查不公開，她很想公布那個人是誰，但是請大家不要急，會讓影像來還原所有的真相。

據傳林姓嫌疑人是萬華地方的有力人士，在市場攤商間有龐大影響力，政商關係良好，也與警方有長期互動。因此案件爆發後，引起地方人士熱議。

警方透露，洪疑慮嫌疑人在地關係良好，擔心報案會讓嫌疑人提前警覺，因此轄區警方立即聯繫婦幼隊，由婦幼隊完成報案程序，報請檢察官指揮後，前天聲請搜索票，昨天凌晨執行搜索。