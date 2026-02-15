我的頻道

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

好市多代售Synergy禮卡變廢卡 消費者恐難追回損失

「借廁所被鎖2道門」 北市女里長控遭有力人士性騷

記者楊正海／台北15日電
北市萬華區華江里長洪佳君（中）12日爆料遭地方有權勢的前輩性騷，14日由北市議員洪婉臻陪同出面說明。（記者楊正海／攝影）
北市萬華區華江里長洪佳君（中）12日爆料遭地方有權勢的前輩性騷，14日由北市議員洪婉臻陪同出面說明。（記者楊正海／攝影）

北市萬華區華江里長洪佳君12日爆料遭地方有權勢的前輩性騷，前晚再發文遭到性騷的疑不只她一人，昨由北市議員洪婉臻陪同出面說明。回憶當時仍充滿驚懼，「我去借用廁所走出來，就在那門口，而且鎖了兩道門，那有多恐怖」，也怒指對方是蓄意的。

洪佳君已前往北市婦幼隊報案，據了解，警方受理報案後，報請台北地檢署指揮，前晚埋伏等到嫌疑人現身，立即展開搜索、採證及扣押相關證物，完成偵訊筆錄後，昨天早上已經依強制猥褻罪嫌移送北檢偵辦。

洪佳君前晚發文「我可以不當里長，但我不會退讓。我們萬華的女人，不是好欺負的。」昨由洪婉臻陪同出面，洪婉臻說，這不只是性騷的問題而已，「權勢性騷」更加的可惡。

洪佳君泣訴，從事情發生到現在只有短短的四天，對她來說每一天都非常的漫長，這幾天很不安、很害怕，並指對方人脈很廣，「這個人有非常好的警政關係」。

她說，也曾經想要退縮，但昨天還是完成了報案、筆錄、完成了指認，並交出對話記錄。洪佳君在現場也對加害人說：「你怎麼敢？你怎麼敢在那樣密閉的空間裡面對我做出那樣的事情？你怎麼敢以為我會像大家一樣選擇沉默？」洪佳君也指還有「幾位」受害人，加害者也不只一人。

因該涉性騷擾者，傳聞都指向一人，但洪佳君說，檢調單位已經明確指示偵查不公開，她很想公布那個人是誰，但是請大家不要急，會讓影像來還原所有的真相。

據傳林姓嫌疑人是萬華地方的有力人士，在市場攤商間有龐大影響力，政商關係良好，也與警方有長期互動。因此案件爆發後，引起地方人士熱議。

警方透露，洪疑慮嫌疑人在地關係良好，擔心報案會讓嫌疑人提前警覺，因此轄區警方立即聯繫婦幼隊，由婦幼隊完成報案程序，報請檢察官指揮後，前天聲請搜索票，昨天凌晨執行搜索。

性騷擾

台美ART保密到家卻要立院埋單 學者：極不尊重民意

月津港、空山祭燈節在地創生 顛覆傳統衝出人氣與口碑

重新開放台灣市場有望為宏國養蝦場帶來更大的穩定出貨。示意圖（美聯社）

中美洲媒體曝台商準備購買宏都拉斯白蝦 可望達斷交前數量

2026-02-09 10:11
53歲海洋冒險家雷札．巴盧奇在台南打造海上浮動載具，並將以人力驅動方式，花1年時間橫渡大西洋回到美國佛羅里達州，他也將成為全球首位在浮動載具上生活1年的冒險家。（記者萬于甄／攝影）

53歲美籍冒險家將從台南橫越大西洋 打造海上1年生活極限挑戰

2026-02-08 04:38
環境部部長彭啓明談及中央致力推動改變如廁文化。(記者林伯東／攝影)

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

2026-02-06 19:09
總統賴清德。(中央社)

賴清德：中國擴張野心不會止於併吞台灣 下一個是他們

2026-02-11 21:12
圖為賴清德總統（前右）2024年12月出訪太平洋三友邦，去程過境夏威夷，檀香山市長布蘭賈迪（前左）接機。(中央社)

在美產權變毒瘤？檀香山市長批台「製造貧民窟」

2026-02-10 21:54
全鴻海運動會台北大巨蛋登場，逾3萬名員工眷屬參與。(鴻海提供)

「沒留到最後會後悔」鴻海4人中千萬不在場 替補幸運兒樂翻

2026-02-12 22:00

