照顧癱兒逾50年 台8旬老婦悶死他 獲總統特赦

八旬婦人林劉龍子悶死照護逾50年的重殘兒，判刑2年6月。賴總統12日批示特赦林劉龍子，是上任以來首次特赦；圖為去年12月30日高院開庭，庭後她乘輪椅離開法院。(中央社)

八旬婦人林劉龍子悶死照護逾50年的重殘兒，被判刑2年6月，包括承審法官等都建請總統特赦。賴清德總統昨批示同意特赦林劉龍子，免除發監執行，這是賴總統上任以來首次特赦。賴總統表示，這是回應個案人道處境，也彰顯政府對司法困境的補位機制。委任律師杜俊謙表示，林劉龍子得知後，二度說「謝謝」，隨即陷入沉默，她始終認為自己做錯事，內心的悲傷仍在。

台北地檢署執行科主任檢察官梁光宗昨天下午4時許，將特赦證明書送達受赦免人林劉龍子簽收，林劉龍子住北市松山區巷弄裡，面對媒體簡單受訪，稱心情對她來說都差不多，她也感謝總統，可以讓小孩知道媽媽沒有罪，可以放心了。

現年80多歲的婦人林劉龍子照顧癱瘓兒逾50年，在2023年時，她因染新冠心力交瘁，往兒子口裡塞台幣1萬元紅包，用口水巾纏繞膠帶讓兒子窒息死亡。

當時的承審法官、家屬和律師等，都建請總統特赦。總統府當時回應說，對弱勢家庭長期照護承受的沉重負擔，政府深切關注；此個案尚在司法程序中，尊重司法獨立，政府不會介入；各界所關注事宜，將視司法程序完成後再為後續。

2025年5月底，台北地院判處劉婦有期徒刑兩年6月，劉婦提起上訴，檢察官未上訴，由台灣高等法院審理，今年1月16日劉婦撤回上訴，全案確定。北檢在1月26日收受全案卷證，並於1月27日分執行案件，但尚未發監執行。賴總統昨天依據中華民國 憲法第40條、赦免法第3條規定，批示同意特赦林劉龍子，免除發監執行。

賴總統在臉書說，本案經由司法審理已定讞，由於審理法院及多位立委建請特赦，赦免法主管機關法務部也認為，綜合本案情節，沒有實際執行刑罰的必要性。

賴總統強調，審慎考量案件法律要件、犯罪動機與整體情狀後，決定以「免刑不免罪」的特赦方式，以回應個案人道處境，也彰顯政府對司法困境的補位機制。

賴總統說，長照 是執政團隊積極投入的重要國家政策，政府將以此案為鑑，把「長期照顧」視為重要人權與社會安全議題；也希望促進長照3.0、提供各項長照服務等的中央政府總預算，能夠盡速在立法院通過，「不分你我一起建立更友善、更完備的長照體系」。

委任律師杜俊謙表示，林劉龍子始終認為自己做錯事，當初不得已殺子的悲傷仍在，也難以面對外界與媒體，同意由律師轉述其發言。杜俊謙說，阿嬤得知後向他道謝，他說要感謝的人很多，包含對法官、總統府與社會上關切的人都要說謝謝，阿嬤不擅言詞，簡短說聲「對」，就又陷入沉默，喪子的難過再湧上心頭。

律師表示，二審階段向總統府陳情，府方曾到林劉龍子家訪視，上次總統特赦是2022年4月，迄今已經近4年，獲得特赦的難度很高，但終究克服萬難，也希望政府與社會更關注長照政策，不要再有這類長照悲歌發生。

附近鄰居說，老太太家中有中風 丈夫與未同住的兒子，過去沒領取補助，或需要鄰里長介入協助之處，當時在新冠疫情下，老太太也染疫，認為自己無法撐過這次難關，擔心極重度身心障礙的兒子無人照顧，才會出此下策。

地方人士說，案件發生後，老太太心情比較難過，很長一段時間鎖在家中沒有出門，但後來走了出來，她會和社區其他長者聊天，如今也會固定外出散步，近期社區發放春聯，她也現身領取。