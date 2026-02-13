我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鋼鋁關稅50%太過頭？金融時報：川普計畫撤回部分產品關稅

亞馬遜也跌入熊市 美股七雄裡 誰會是下一個？

餵毒、火燒肛門...台惡老闆活活虐死討薪員工 求過年交保遭駁回

記者曾健祐／台中13日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
彭男不滿饒姓員工討工資，和同夥銬住他四肢、膠帶纏眼，甚至以火燒肛門、耳朵凌虐再餵毒虐死他。(本報資料照片)
彭男不滿饒姓員工討工資，和同夥銬住他四肢、膠帶纏眼，甚至以火燒肛門、耳朵凌虐再餵毒虐死他。(本報資料照片)

台中從事博弈的彭姓男子不滿饒姓員工討薪水，和邱姓友人囚禁饒、銬住他四肢，用膠帶纏眼痛毆、以火燒肛門再餵毒虐死他，台中地院已依凌虐致死罪判他12年；彭求交保稱想回家過年，中院以彭未全部認罪，仍有逃亡之虞，裁定他延長羈押2月，恐得要在獄中過年，可抗告。

彭男及其辯護人主張，他已被羈押1年多，自己是單親家庭，有母親、2名子女需照顧，不會放棄家人逃亡，且年關將近，請求交保、電子監控或定期至派出所報到方式取代羈押，讓他可以回家和家人團聚。

台中地院指出，1月30日已依攜帶兄器對被害人施以凌虐而私行拘禁致死罪判彭12年，而彭對起訴犯罪事實並未全部認罪，難期待能服膺判決結果，其逃亡可能性隨之增加，有逃亡之虞，羈押原因及必要性仍存在。

中院審酌，彭侵害被害人生命，釀家屬天人永隔，若命具保、責付、限制住居或電子科技監控，不足以確保後續訴訟程序或執行程序順利，裁定他自2月21日起延長羈押2月。

檢方起訴指出，彭在梧棲區承租1處招待所並雇用饒男（25歲）為員工，饒2024年11月23日向彭討薪水起口角，彭就和邱男痛毆饒，還拘禁他強行餵毒。

檢警查出，饒被脫掉褲子、內褲，四肢都遭銬住，彭、邱各自拿甩棍毆打他，還拿打火機燒他頭髮、耳朵及肛門，手段殘暴變態，加上手臂、肚子也遭膠帶纏繞，四肢也有被剪刀刺傷痕跡，左手指、小拇指均嚴重受傷。

中院開庭期間，公訴檢察官問彭和饒究竟有何過節，要把他打成這樣？彭說，他和饒認識多年，替對方處理過很多事，例如饒曾對女子性侵也是他們善後，這次因再開口借錢，當晚見面才發現饒顫抖、口齒不清，這才得知他又吃藥（吸毒），才決定給他教訓並打屁股。

中院審理後依3人以上共同攜帶凶器對被害人施以凌虐而私行拘禁致死罪，判彭12年、邱11年。

上一則

新聞評論／國會不自律 竟找司法當公道伯？

下一則

新北藍白合？李四川不排斥與黃國昌民調 黃：李出線不當副手

延伸閱讀

家族涉「分心竊盜」 1對夫妻3名子女被逮

家族涉「分心竊盜」 1對夫妻3名子女被逮
高金素梅助理涉貪羈押上銬搭囚車 確定獄中過年

高金素梅助理涉貪羈押上銬搭囚車 確定獄中過年
挪威王儲探監性侵受審繼子 檢方要求延長羈押

挪威王儲探監性侵受審繼子 檢方要求延長羈押
台女吃霸王餐拒出庭 續押候心理鑑定

台女吃霸王餐拒出庭 續押候心理鑑定

熱門新聞

環境部部長彭啓明談及中央致力推動改變如廁文化。(記者林伯東／攝影)

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

2026-02-06 19:09
重新開放台灣市場有望為宏國養蝦場帶來更大的穩定出貨。示意圖（美聯社）

中美洲媒體曝台商準備購買宏都拉斯白蝦 可望達斷交前數量

2026-02-09 10:11
53歲海洋冒險家雷札．巴盧奇在台南打造海上浮動載具，並將以人力驅動方式，花1年時間橫渡大西洋回到美國佛羅里達州，他也將成為全球首位在浮動載具上生活1年的冒險家。（記者萬于甄／攝影）

53歲美籍冒險家將從台南橫越大西洋 打造海上1年生活極限挑戰

2026-02-08 04:38
102歲王姓人瑞（坐輪椅戴紅帽）與六旬賴姓看護（左一）上月結婚，家屬不滿賴婦阻擋探父，3日趁父親回診時，在台北馬偕醫院外「搶人」，兒女、孫輩一擁而上，賴婦措手不及。(圖／民眾提供)

台身價8億102歲人瑞「秘婚」68歲看護 兒孫堵醫院搶人

2026-02-06 13:35
總統賴清德。(中央社)

賴清德：中國擴張野心不會止於併吞台灣 下一個是他們

2026-02-11 21:12
圖為賴清德總統（前右）2024年12月出訪太平洋三友邦，去程過境夏威夷，檀香山市長布蘭賈迪（前左）接機。(中央社)

在美產權變毒瘤？檀香山市長批台「製造貧民窟」

2026-02-10 21:54

超人氣

更多 >
華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是
賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺
過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局

過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局
洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家

洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家
明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因

明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因