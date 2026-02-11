AI淪犯罪工具 「一鍵脫衣」性剝削 民團促禁止

性影像傳播成為主流兒少性剝削樣態，AI已成為不可忽視的新型犯罪工具。（記者陳正興／攝影）

除了換臉，在生成式人工智慧 （AI ）協助下，「一鍵脫衣」APP已成為最新主流兒少性剝削的犯罪工具，展翅協會去年檢舉熱線受理近2500件兒少性影像案件，發現58個網路平台提供AI換臉、一鍵脫衣等客製化服務，希望政府修法，嚴禁AI用於性影像產製。

展翅協會秘書長陳逸玲表示，違法上架兒少性影像的網站，多為檔案下載、論壇類型，除了提供性影像內容，只要網友提供人像照片、生活照，透過AI，還能自動生成大量性影像內容，「這對兒少身心健康，造成重大危機。」

「生成式AI性影像早在校園現蹤。」陳逸玲說，愈來愈多學生看過同儕使用AI技術換臉，或看過同學的生成式性影像，從國中至大學都有，這已是校園霸凌，虛擬性影像嚴重傷害當事人身心，程度不亞於真實性影像，陷入長期擔憂，心理壓力沉重，亟需心理資源介入輔導。

除非法網站外，透過Google Play、APP Store等應用程式下載平台，均可輕易取得一鍵脫衣工具。陳逸玲表示，依據現行法規，是無法開罰這類軟體，而部分學生使用這類APP來作弄同學、朋友，以為無傷大雅，而樂此不疲。

陳逸玲呼籲，政府與立法委員應儘速修法，全面禁止AI脫衣工具，並確立其刑事與民事責任，而平台業者應全面偵測並阻擋涉及兒少的脫衣內容，禁止任何脫衣工具上架。

台灣展翅協會表示，裸聊側錄也防不勝防，不少惡意網站誘拐網友視訊裸聊，側錄畫面後，進行勒索，受害者清一色為男性，近期求助人數明顯上升，其中不乏高中生、大學生。

衛福部保護司司長郭彩榕表示，AI浪潮難擋，兒少性剝削樣態已從實體轉為數位，「兒少性剝削防制條例」於2023年大幅修正，兒少性影像明文入法，處罰範圍不限於真人，AI擬真性影像也納入處罰範圍，凡製造、散布及持有，均訂有對應罰則。此外，衛福部已成立「性影像處理中心」，全年無休接受通報，下架相關影像。

數位發展部次長侯宜秀指出，人工智慧基本法已於1月正式公布實施，立法附帶決議特別提及，要針對AI應用進行兒少影響評估，國科會、數發部偕同主管機關衛福部、教育部 及相關單位正執行這項政策，並研議建立定期評估機制。