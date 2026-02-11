我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷富翁出走又一人 傳查克柏格邁阿密置產

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

AI淪犯罪工具 「一鍵脫衣」性剝削 民團促禁止

記者林琮恩、馬瑞璿、李奕昕／台北11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
性影像傳播成為主流兒少性剝削樣態，AI已成為不可忽視的新型犯罪工具。（記者陳正興／攝影）
性影像傳播成為主流兒少性剝削樣態，AI已成為不可忽視的新型犯罪工具。（記者陳正興／攝影）

除了換臉，在生成式人工智慧AI）協助下，「一鍵脫衣」APP已成為最新主流兒少性剝削的犯罪工具，展翅協會去年檢舉熱線受理近2500件兒少性影像案件，發現58個網路平台提供AI換臉、一鍵脫衣等客製化服務，希望政府修法，嚴禁AI用於性影像產製。

展翅協會秘書長陳逸玲表示，違法上架兒少性影像的網站，多為檔案下載、論壇類型，除了提供性影像內容，只要網友提供人像照片、生活照，透過AI，還能自動生成大量性影像內容，「這對兒少身心健康，造成重大危機。」

「生成式AI性影像早在校園現蹤。」陳逸玲說，愈來愈多學生看過同儕使用AI技術換臉，或看過同學的生成式性影像，從國中至大學都有，這已是校園霸凌，虛擬性影像嚴重傷害當事人身心，程度不亞於真實性影像，陷入長期擔憂，心理壓力沉重，亟需心理資源介入輔導。

除非法網站外，透過Google Play、APP Store等應用程式下載平台，均可輕易取得一鍵脫衣工具。陳逸玲表示，依據現行法規，是無法開罰這類軟體，而部分學生使用這類APP來作弄同學、朋友，以為無傷大雅，而樂此不疲。

陳逸玲呼籲，政府與立法委員應儘速修法，全面禁止AI脫衣工具，並確立其刑事與民事責任，而平台業者應全面偵測並阻擋涉及兒少的脫衣內容，禁止任何脫衣工具上架。

台灣展翅協會表示，裸聊側錄也防不勝防，不少惡意網站誘拐網友視訊裸聊，側錄畫面後，進行勒索，受害者清一色為男性，近期求助人數明顯上升，其中不乏高中生、大學生。

衛福部保護司司長郭彩榕表示，AI浪潮難擋，兒少性剝削樣態已從實體轉為數位，「兒少性剝削防制條例」於2023年大幅修正，兒少性影像明文入法，處罰範圍不限於真人，AI擬真性影像也納入處罰範圍，凡製造、散布及持有，均訂有對應罰則。此外，衛福部已成立「性影像處理中心」，全年無休接受通報，下架相關影像。

數位發展部次長侯宜秀指出，人工智慧基本法已於1月正式公布實施，立法附帶決議特別提及，要針對AI應用進行兒少影響評估，國科會、數發部偕同主管機關衛福部、教育部及相關單位正執行這項政策，並研議建立定期評估機制。

數發部也參考國際趨勢，研擬AI風險分類框架草案，預計三月底提報行政院，各目的事業主管機關將依據這個框架跟步驟，檢視所主管的業務在AI應用方面的風險，採取適當治理方式。侯宜秀強調，數發部將成為衛福部、教育部的技術後盾，透過跨部會專業分工，守護兒少權益。

深偽加劇網路兒少性剝削 製表／元氣中心
深偽加劇網路兒少性剝削 製表／元氣中心

AI 教育部 人工智慧

上一則

美車降稅 經部尚未推估就業衝擊 車輛公會指牽動30萬家庭

下一則

新聞評論／國民黨中央是誰在暗助綠營何欣純？

延伸閱讀

財富管理公司成AI威脅的最新受害者 凸顯華爾街交易策略大轉變

財富管理公司成AI威脅的最新受害者 凸顯華爾街交易策略大轉變
「一鍵脫衣」AI淪兒少性剝削工具 裸聊側錄受害者全是男性

「一鍵脫衣」AI淪兒少性剝削工具 裸聊側錄受害者全是男性
快速清除車輛積雪 須掌握4要訣

快速清除車輛積雪 須掌握4要訣
太誇張？一把Prada勺子售價1200元 在中國賣到剩4件

太誇張？一把Prada勺子售價1200元 在中國賣到剩4件

熱門新聞

環境部部長彭啓明談及中央致力推動改變如廁文化。(記者林伯東／攝影)

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

2026-02-06 19:09
士林地院首次開庭準備時，面對媒體詢問「有沒有猥褻女兒？」該男不回應，逕自進入法院。記者李隆揆／攝影

台北捷警小隊長涉性侵女兒348次 開庭前傳死訊

2026-01-13 15:05
重新開放台灣市場有望為宏國養蝦場帶來更大的穩定出貨。示意圖（美聯社）

中美洲媒體曝台商準備購買宏都拉斯白蝦 可望達斷交前數量

2026-02-09 10:11
竹聯幫副幫主程大川告別式2023年舉行，影劇大亨吳敦出席。(本報系資料照)

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

2026-02-04 09:09
53歲海洋冒險家雷札．巴盧奇在台南打造海上浮動載具，並將以人力驅動方式，花1年時間橫渡大西洋回到美國佛羅里達州，他也將成為全球首位在浮動載具上生活1年的冒險家。（記者萬于甄／攝影）

53歲美籍冒險家將從台南橫越大西洋 打造海上1年生活極限挑戰

2026-02-08 04:38
102歲王姓人瑞（坐輪椅戴紅帽）與六旬賴姓看護（左一）上月結婚，家屬不滿賴婦阻擋探父，3日趁父親回診時，在台北馬偕醫院外「搶人」，兒女、孫輩一擁而上，賴婦措手不及。(圖／民眾提供)

台身價8億102歲人瑞「秘婚」68歲看護 兒孫堵醫院搶人

2026-02-06 13:35

超人氣

更多 >
美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格
冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場
逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投
現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙
美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返

美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返