情感糾紛？30歲男與72歲翁起口角後 搶走BMW、現金240萬

記者石秀華／高雄10日電
傅姓男子9日將游姓男子借他使用的BMW及240萬台幣現金載走，被警方在高市左營區大中路匝道前攔截圍捕到案。(記者石秀華／翻攝)
傅姓男子9日將游姓男子借他使用的BMW及240萬台幣現金載走，被警方在高市左營區大中路匝道前攔截圍捕到案。(記者石秀華／翻攝)

高鐵左營站前發生離奇搶案。72歲游姓男子疑和30歲傅姓男子交往，提供BMW讓傅男代步並多次借款；日前傅又開口借240萬元(台幣，下同)，兩人昨天相約在高鐵左營站前北路，不料清點財物時起口角，傅駕車載走現金，警方攔截逮人，目擊者稱如電影情節。

由於事發地就在高鐵左營站前，原以為是旅客遭搶，左營警分局指出，昨中午12時許接獲報案，指高鐵左營站站前北路前發生刑案，警方立即組成專案小組展開查處。

警方到場了解調查，被害人游姓男子疑和傅姓男子相識多年，彼此年紀相差42歲，疑有感情糾紛，游男去年5月將BMW轎車提供給傅男無償使用，並曾提供金錢供傅男當生活費。

由於游男近日想取回BMW，傅男又開口商借240萬，雙方於是約定於台鐵新左營站外碰面，雙方清點財物時，游希望傅還車，但傅表示希望能繼續使用，雙方發生口角，後傅男直接將車及現金取走駛離現場。

警方獲報以車追人，於下午2時50分許在翠華路與大中路匝道口攔截包抄傅男，並查扣涉案BMW及240萬現金。

警方帶人過程被路過車主拍下PO上網路社群Threads，貼文形容，當時在左營下翠華路閘道口，兩輛警車直接趁紅燈堵住出口抓人超帥，看得我心驚膽跳有夠刺激，到底怎麼計算得這麼剛剛好，好像電影情節。

警方指因游男稱雙方是借貸金錢關係，傅男行為僅涉及刑法侵占罪，警詢後將移送橋頭地檢署偵辦。

高鐵 台鐵 Threads

