偷拍大姨子 台中地院公開色妹夫名字

邱姓男子偷拍大姨子未遂，檢方依妨害祕密罪起訴，但卻以「代號」呈現邱的名字，台中地院直言這類性隱私犯罪個資應受保護者「應是被害人，而不是被告」，記載全名後，判邱6月徒刑，得易科罰金。(本報資料照片)

邱姓男子前年得知端午節 連假時，妻子的姊姊將回來團聚、過夜，提前買GoPro攝影機裝在浴室想偷拍大姨子，大姨子察覺不對勁報警，邱偷拍未遂。檢方依妨害祕密罪起訴，但卻以「代號」呈現邱的名字，台中地院直言這類性隱私犯罪個資應受保護者「應是被害人，而不是被告」，記載全名後，判邱6月徒刑，得易科罰金。

中院考量，邱已與大姨子和解，賠償部分金額，予以緩刑5年，向公益團體提供100小時勞務，並依檢察官指揮完成精神治療、心理輔導或其他適當的處遇措施，也禁止騷擾大姨子。

檢警調查，邱2024年趁著家族端午節連假聚會，偷偷將GoPro攝影機黏在台中老家的浴室洗手台下方，並開啟攝影功能，企圖偷拍大姨子洗澡畫面。大姨子一進入浴室，即發現有異，邱無故竊錄他人性影像犯行未得逞，她委託律師提告，台中市第五分局將邱函送法辦。

台中地檢署偵訊時，邱坦承不諱，與大姨子指證相符，加上有他買攝影機的訂單、對話紀錄及手機照片可佐，檢方偵結後起訴。

台中地院審理時發現，檢察官在起訴書中將邱姓被告、邱的大姨子姓名，都用代號方式呈現，推測可能是因警方刑案報告書就使用代號。

中院認為，這種性隱私犯罪中，個人資料應受保護者應是被害人，而不是被告，如為了保護被害人，卻連同被告的個人資料也一併遮隱，反而使公眾、利害關係人無從藉由法院判決得知事實真相，有害公共利益，權衡後依刑事訴訟 法、法院組織法規定記載邱的姓名。

中院批評邱姓男子罔顧被害人是他妻子的姊姊，彼此有姻親關係，卻為逞私慾趁全家在端午節團圓時，算好被害人將使用浴室，藉此架設攝影機試圖偷拍，重大侵害大姨子的權利，應當受到譴責，依未經他人同意，無故以錄影方法攝錄性影像未遂罪論處。