我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國財務告急 川普吹噓「讓別國出錢」如今卻將先掏腰包

1967年以來出席所有超級盃 三老友今年恐是最後一次同看

102歲人瑞秘婚看護 2億資產已轉移 傳證婚的是這2人

記者翁至成／台北7日電
102歲王姓人瑞（坐輪椅戴紅帽）與六旬賴姓看護（左一）上月結婚，家屬不滿賴婦阻擋探父，3日趁父親回診時，在台北馬偕醫院外「搶人」，兒女、孫輩一擁而上，賴婦措手不及。(圖／民眾提供)
102歲王姓人瑞（坐輪椅戴紅帽）與六旬賴姓看護（左一）上月結婚，家屬不滿賴婦阻擋探父，3日趁父親回診時，在台北馬偕醫院外「搶人」，兒女、孫輩一擁而上，賴婦措手不及。(圖／民眾提供)

102歲王姓人瑞上月和照顧至少16年、68歲的賴姓看護登記結婚，王的子女疑不滿父親婚後被「霸佔」，長期難以接觸，只好出動下下策，策畫「搶人行動」，本月3日王男3名兒子、3名媳婦、4名孫子分工行動，有人負責開車接應、有人推輪椅、有人刻意阻擋賴女視線，趁王男回診步出大門時，將人帶離現場。

搶人畫面經媒體曝光引發熱議，中山警方表示，3日接獲馬偕醫院有糾紛報案後趕抵現場，到場稍微詢問，立刻知悉原來是之前就曾獲報過的人瑞家屬糾紛。

警方指出，最早一次報案為1月8日下午2點多，當時接獲通報指新生北路二段某住宅發生家庭糾紛，員警到場了解，報案人表示，他的父親的親戚前往老家探訪，希望帶父親外出會面，但同住的賴女認為老人年事已高、行動不便，且天氣寒冷，擔心舟車勞頓影響健康，因而不同意外出，雙方爆發口角。

警方見雙方僅止於言語爭執，未發生肢體衝突，當場向雙方說明相關民事權益，雙方均表示無須警方介入，報案人隨即自行離去。

事發畫面也曝光，當時子女向警方指稱父親疑遭限制行動時，賴女脫口而出說「我跟他有登記結婚，我是他太太」，並出示身分證配偶欄證明，眾人才驚訝得知兩人已在1月5日完成結婚登記。警方表示，經確認王姓人瑞人身安全無虞，相關監護及家庭爭議屬民事範圍，警方未再介入，家屬也隨之離去。

王男家屬3日成功接走父親後，帶回自家住處安置，外界關心當時結婚情況？證婚人是誰？根據民視新聞報導，家屬受訪稱結婚證人一位是看護賴女的兒子，另一位則疑是賴女的朋友。

據了解，王姓人瑞早年從事土地代書，活了超過一百歲累積可觀資產，名下房產及土地市值約8億元。家屬稱，賴女自2009年起開始照顧父親，期間父親陸續將名下7間房屋及7筆土地等財產移轉給賴女及其兩名子女，資產價值約有2億元。

上一則

蕭旭岑批「美政客說三道四」嗆谷立言「只比科長大一點」

下一則

軍購卡關 江啟臣：解鈴還須繫鈴人

延伸閱讀

大S過世一年「信義豪宅還在名下」 地政士曝原因

大S過世一年「信義豪宅還在名下」 地政士曝原因
台身價8億102歲人瑞「秘婚」68歲看護 兒孫堵醫院搶人

台身價8億102歲人瑞「秘婚」68歲看護 兒孫堵醫院搶人
5歲特殊兒遭鞋襲 老師笑 家長怒

5歲特殊兒遭鞋襲 老師笑 家長怒
百歲人瑞突與6旬看護結婚 家屬疑她覬覦上億家產上演搶人大戰

百歲人瑞突與6旬看護結婚 家屬疑她覬覦上億家產上演搶人大戰

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳（前中）31日再度於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，與華碩創辦人施崇棠（前左起）、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達創辦人林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董座林憲銘等人一同合影。（記者余承翰／攝影）

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

2026-01-31 18:08
士林地院首次開庭準備時，面對媒體詢問「有沒有猥褻女兒？」該男不回應，逕自進入法院。記者李隆揆／攝影

台北捷警小隊長涉性侵女兒348次 開庭前傳死訊

2026-01-13 15:05
竹聯幫副幫主程大川告別式2023年舉行，影劇大亨吳敦出席。(本報系資料照)

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

2026-02-04 09:09
環境部部長彭啓明談及中央致力推動改變如廁文化。(記者林伯東／攝影)

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

2026-02-06 19:09
102歲王姓人瑞（坐輪椅戴紅帽）與六旬賴姓看護（左一）上月結婚，家屬不滿賴婦阻擋探父，3日趁父親回診時，在台北馬偕醫院外「搶人」，兒女、孫輩一擁而上，賴婦措手不及。(圖／民眾提供)

台身價8億102歲人瑞「秘婚」68歲看護 兒孫堵醫院搶人

2026-02-06 13:35
馬姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬非但未道歉，反揮拳爆打林男，簡姓男大生出面和馬扭打將他壓制。(圖／取自Threads)

台灣男大生救人「老先生被打滿臉是血」不出手過意不去

2026-02-01 15:52

超人氣

更多 >
大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布
獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣
香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角
台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住
好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買