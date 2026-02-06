遭人指使？台中17歲少年掃射茶行20多槍 投案異常冷靜

台中市太平區一間茶行5日被一名少年持槍掃射，玻璃門滿布彈孔。(圖／民眾提供)

台中市太平區中山路三段的「太平茶行」茶坊5日上午10時許被人開了至少20餘槍，店外的玻璃和外牆上彈痕累累，警方獲報立即啟動快打警力前往處置，並封鎖現場。涉案少年在案發後，主動帶槍向第四警分局投案，在警分局裡異常的冷靜，絲毫不像是一個17歲的少年，尤其他把犯案用的改造長槍說是他已故父親留下來的，更令辦案員警感覺有異。

據了解，這名少年身高僅約160公分，戴著眼鏡，穿著短褲，手腳和頸部都有刺青，而且似有所準備，已經理過頭髮，下半個頭還露出剛剃過頭的青白色頭皮。但即使到了警分局的偵查隊，處在一群刑事警察中，這名少年也絲毫沒有畏懼之色。

他聲稱是2個多月前和人喝酒起了糾紛，因聽對說嗆聲自稱是「太平茶行的」才會去開槍洩忿，至於犯案用的改造長槍則是已故父親留下來的。對於在哪兒喝酒，又是和誰起糾紛，他都沈默不語。

警方找到少年犯案後搭乘的白牌計程車，初步已排除涉案。另外，少年雖是太平人，但平日租住在北屯，警方正進一步清查其背景。另外，有人目擊少年開槍打完了一個彈匣還繼續換下一個，等子彈打完才走到路口轉角離開，警方也在現場找到槍擊 後留下的兩個彈匣。

資深刑警分析，通常開槍恐嚇營業場所的槍手，都有「幕後人士」指使。資深刑警表示，黑道有利益糾紛，若要示威，通常不會選擇以開槍掃射方式，若要使用到開槍掃射恐嚇，不乏是有計畫性的布局，通常一把黑市的改造長、短槍，價格都在數萬元至十萬元台幣之間。

刑警指出，過去槍砲彈藥刀械管制條例規定，持有改造槍支 的刑度是3年以上，而制式槍支是5年以上，所以若要開槍示威，會選擇改造槍支，但修法後，兩者刑期都是5年以上，不過因改造槍支的入手難度較低，作案仍會以改造槍支為主。

刑警也說，未成年涉犯刑案，都會以少年事件處理法處置，因為國家法律對未成年人有相關保護機制，涉及5年、7年甚至是無期徒刑以上的重罪時，都會減刑二分之一，此案少年持改造槍支犯案，動機若僅是酒後口角糾紛，啟人疑竇。

刑警指出，過去台灣知名的大型幫會，若有槍手出面處理江湖恩怨，通常幫中大佬會處理好安家費，所費不貲，不過隨著時代演變，有些較無制度、系統的角頭，要找槍手出面，不一定會承諾安家費，甚至還會成為棄子，有時槍手自己想要「建立名聲」，讓角頭欠下江湖人 情債，也會動手，動機通常是為名為利。