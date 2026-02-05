苗栗男持刀拒捕 引發市場恐慌 砍警遭1槍擊斃

我的頻道

台灣新聞組／苗栗5日電
朱姓警員（中）到南苗市場制伏持刀鍾姓男子，過程中遭鍾砍傷頭部，血流如注送醫。鍾男則被另一名員警開槍擊斃。(圖／民眾提供)
40歲鍾姓男子昨天在苗栗市南苗市場持刀，引發恐慌，警方趕抵，鍾激動拒捕砍傷朱姓員警，遭警方開槍擊中胸部，送醫不治；朱頭部受傷，和協助抓人被流彈波及的羅姓民眾也送醫，無生命危險。檢方指示6日解剖釐清死因，一併追查員警用槍時機。

警政署長張榮興昨下午與苗栗縣長鍾東錦到醫院探視朱姓警員；張榮興表示，對方有攻擊員警行為，「第一時間使用槍械，警政署是支持的態度」。

據了解，鍾男未婚，持有中度精神障礙手冊，曾吸食安非他命及酗酒多次住院治療未獲改善，並有暴力傾向；2013年起陸續攻擊同學父親、家人與警察，住院治療期間也攻擊病友。

警方調查，鍾姓男子昨天上午7時許持摺疊刀，在人潮眾多的南苗市場疑認錯人，向一名攤商收錢，攤商看他手上拿刀逃離，鍾又轉往隔壁攤商稱手機沒電要借手機，遭拒後情緒激動，市場管理員接獲反映報警。

朱姓、李姓警員獲報到場，喝令鍾男放下刀未果使用辣椒水，鍾仍反抗拒捕，朱員與鍾扭打時頭部遭砍兩刀，血流如注；李姓警員見狀朝鍾男連開2槍制止，1槍擊中胸部，另一槍波及協助壓制鍾男的羅姓男子。

三人均被送醫，鍾男傷重不治，33歲朱姓警員頭部撕裂傷，左額7公分傷口、頭頂10公分撕裂傷，緊急手術縫合及輸血救治，另電腦斷層檢查有局部顱骨骨裂，轉進加護病房治療；55歲羅男子左手掌中彈，他表示，看見員警遭持刀砍傷，上前想幫忙，將凶嫌壓制倒地後突然就聽到槍響中彈。

開槍事件發生在市場，許多攤商與民眾目擊心有餘悸，一家五金行人員聽見有人喊「有人拿刀」，連忙拿起鍋鏟自衛，還有攤商稱目睹鍾姓男子猛力朝警察頭部砍過去，看了毛骨悚然。

苗栗警方說，巡邏員警第一時間趕赴現場，未攜帶電擊槍，還來不及通報支援就生憾事。因嫌犯持刀對現場員警追砍，員警為有效制止，開槍對非致命部位射擊，過程中擊中嫌犯胸口，符合警械使用條例「逕行射擊」規定，屬正當防衛及依法令之行為。

另台南前晚發生29歲陳姓男子疑因感情問題，持工作用足療刀在馬路隨機攻擊一男一女，還追到附近金華派出所前刺傷被害人，當場被員警制伏，檢方昨依涉殺人未遂重罪向法院聲押。

警政署表示，肯定兩案員警強勢執法，已要求各警察機關強化勤務，嚴防模仿效應。

