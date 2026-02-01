我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬

黃仁勳座車升級「周杰倫同款」邁巴赫 維安費超越蘋果庫克

辦公室加班2次性侵女同事 屏縣府課長遭起訴記過降調

記者劉星君／屏東1日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
屏東縣政府轄下二級機關的某課長陳男對女同事A女伸狼爪，檢方依強制性交罪起訴。圖為屏東縣政府外觀。（本報資料照片）
屏東縣政府轄下二級機關的某課長陳男對女同事A女伸狼爪，檢方依強制性交罪起訴。圖為屏東縣政府外觀。（本報資料照片）

屏東縣政府轄下二級機關的某課長陳男被控對女同事A女伸狼爪，迫使A女在辦公室內對他口交、指侵，A女提告後，屏檢原不起訴處分，高雄高分檢命發回續查後，屏東地檢署去年11月偵結，將陳男依強制性交罪起訴。縣府表示，先接獲A女提出性騷擾申訴，經調查後，陳男降調非主管職務，並記一大過處分。

A女在2022年7月與11月分別向縣府提出申訴與警方報案。屏東縣政府表示，陳姓男子身為主管未能潔身自愛，招致性騷爭端，已對當事人做一大過處分，並經屏東縣政府核定通過以玆懲戒。當時成立性騷擾調查小組，委由外聘委員調查，將陳男降調非主管職務，並調整到其他課室，避免雙方職場接觸。

縣府表示，涉及妨害性自主罪，屬刑事審判，交由司法機關審理，未接獲判決結果，若倘被申訴人確有違反公務人員紀律而觸犯刑法情事，逕依公務人員懲戒法規定加以嚴懲，不予寬待。

屏檢起訴指出，2021年4月A女與課長陳男因業務人力需求接觸，2021年4月17日晚間9時、24日晚間10時許，陳男違反A女意願，不顧Ａ女的反抗迫使Ａ女對陳男口交，之後再度在辦公室內對A女指侵。

陳男辯稱，他對A女有親吻、擁抱等動作，但否認強制性交，雙方是合意的「我問她說要親她，她說好後自己撩起衣服」等語。

起訴指出，案發後，Ａ女到醫院驗傷。佐以本案證人與A女案發後對事發經過感到害怕、恐懼、憤怒與沮喪，持續出現與事件所為的創傷事件有關的侵擾症狀，經醫院鑑定符合創傷後壓力症診斷，足見對Ａ女身心狀態影響甚鉅，將陳姓男子依違反強制性交罪起訴。

性騷擾

上一則

「想帶孩子一起走」 30歲女涉餵藥殺害8歲、3歲兒收押

下一則

藍中常委選舉 陳菁徽最高票 韓國瑜、鄭麗文人馬入列

延伸閱讀

司法部再公布300萬頁艾普斯坦檔案：我們沒袒護川普

司法部再公布300萬頁艾普斯坦檔案：我們沒袒護川普
狼醫續執業…台衛部遭糾正 部長竟稱「不應錯1次就廢照」

狼醫續執業…台衛部遭糾正 部長竟稱「不應錯1次就廢照」
洛縣40億元性侵和解款 暫止付

洛縣40億元性侵和解款 暫止付
買車不滿車況 芝城19歲男70刀刺死孕婦還縱火

買車不滿車況 芝城19歲男70刀刺死孕婦還縱火

熱門新聞

霍諾德帶著愛妻桑妮一起出席記者會。（記者李姿瑩／攝影）

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

2026-01-25 09:17
霍諾德耗時1小時31分成功登上台北101。(美聯社)

直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂

2026-01-24 21:45
美國自由攀岩好手霍諾德21日上午在101大樓刁鑽的角度進行雨天試爬。(中央社)

過來人評分：攀爬台北101難度6 布魯克林橋難度2

2026-01-24 00:01
古早味零食示意圖。(聯合報系資料照片)

鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛

2026-01-23 21:39
輝達執行長黃仁勳（前中）31日再度於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，與華碩創辦人施崇棠（前左起）、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達創辦人林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董座林憲銘等人一同合影。（記者余承翰／攝影）

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

2026-01-31 18:08
美國自由攀岩好手霍諾德25日徒手攻頂台北101，台北101董事長賈永婕26日透露活動延期的內幕。中央社

攀爬台北101曾面臨取消 賈永婕感謝蔣萬安陳世凱相助

2026-01-26 10:19

超人氣

更多 >
艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上
2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動
不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」
小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播
申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克