認非預謀、可教化 殺馬國女大生改判無期 死者母：痛一輩子

記者張議晨、周宗禎／高雄30日電
長榮大學馬來西亞鍾姓女大生命案凶嫌梁育誌三度遭判死刑，更二審昨逆轉改判無期徒期。(本報資料照片)
長榮大學馬來西亞鍾姓女大生2020年10月20日被性侵殺害棄屍山區，凶嫌梁育誌一、二審和更一審都被判死刑。高雄高分院更二審昨以他有教化可能、不屬預謀殺人，逆轉改判無期徒刑，褫奪公權終身，強盜罪另判8年；死者鍾女母親昨發千字長文，痛訴鑑定都顯示梁再犯風險高，司法仍以「可期待教化」，是將社會置於樂觀的假設中。

鍾女家屬聞訊越洋喊「不能接受這樣的判決。」高雄高分檢也對判決不滿，認為梁育誌犯案有預謀性，短時間內完成性侵、強盜、殺人等行為，罪行重大應綜合評價，無從切割，判決有違背法令處，將依法上訴。

梁育誌共犯下強制性交殺人、強制性交未遂、遺棄屍體罪，一、二審認為再犯率高，尋找落單女生犯案，屬預謀犯罪，且均否認殺人，未見真摯悔意，應屬「最嚴重犯罪」。

梁育誌一、二審時由凱旋醫院、嘉南療養院完成鑑定，均認為「再犯」的可能性高，更一審再請嘉南療養院補充鑑定，顯示他無法深切反省犯行，再犯危險性高，維持死刑判決。

最高法院去4月二度撤銷發回，認為梁育誌事先備妥「上吊結」，是否足以代表預謀仍有疑義，另依監獄心理諮商師證詞，梁有主動反思犯下本案之遠因，未排除有矯治可能性，死刑必須符合最嚴密法律程序，發回重審。更二審昨認定，梁育誌原本計畫劫財劫色，首次收緊上吊繩圈後，鍾女反抗超出其預期，梁害怕被發現才收緊繩圈殺死鍾女，不能以梁事先備妥上吊繩，認定他有殺人預謀。

另依凱旋醫院、嘉南療養院關於矯治教化可能性、降低再犯之社會復歸可能性、量刑鑑定等意見，若對梁施以長期監禁、心理治療，應可促其反省及改善。合議庭最後認定梁有教化、矯治可能性，無判死必要，依強制性交殺人罪判無期徒刑，強盜罪分論併罰，判刑8年。可上訴。

鍾母說，女兒最後一段時間感受到恐懼、疼痛與無助，被侵害過程中知道自己正走向死亡，「對我而言，這些不是判決書中的冷靜文字，而是我一輩子都無法抹去的畫面與心痛」。

她說，凱旋醫院、嘉南療養院都指出梁育誌再犯風險高，屬於教化困難對象，法院卻在鑑定結果之下，認為「監禁、治療與教化可以更生」，將希望凌駕於風險評估之上，排除量刑重要依據。

她痛批究竟還需哪些要素，才會被司法認定為最嚴重犯罪？法官將鑑定警訊輕描淡寫成「可期待更生」，彷彿告訴被害人，即使專業評估已示警再犯風險，只要被認定「可教化」，仍可被視為制度能承受的代價，「這不只是我個人的悲痛，而是制度須正視的問題」。

法界認為，現行鑑定再犯可能性只是被告當下狀況，10年、20年後再鑑定是否一樣？以梁育誌來說，屬於性侵跟殺人結合犯，若性犯罪有再犯可能，殺人沒再犯可能，又該如何解讀？教化無法量化解釋，全憑法官如何解讀鑑定報告，這是目前司法讓人無法信任的問題。

律師洪紹倫說，社會最不能接受逃死理由為「被告可教化」，完全忽視被害人及家屬權益，以現行制度來說，梁育誌服刑25年後就可申請假釋，對家屬是二次傷害。

