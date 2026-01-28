分屍女恩人聲請釋憲 戒護就醫病逝 死囚剩35人

死囚歐陽榕2003年間殺害女建商，當年落網後，警方帶回棄屍現場。（本報資料照片）

死囚歐陽榕2003年在高雄殺害女建商盧金惠再分屍，2011年被判死刑 定讞；他入監後多次質疑法院未釐清殺人手法就判死是違法，希望聲請再審，是聲請死刑釋憲的待決死囚之一，卻因未按時服藥，日前戒護外醫，三天前多重器官衰竭過世。全台死囚剩35人。

橋頭地檢署表示，死刑犯歐陽榕原本關押在高雄第二監獄，檢察官李冠林相驗確認因他本身有糖尿病 病史，未按時服藥，有戒護外醫診斷證明，無可疑外傷，認定他死因為糖尿病酮酸中毒，上腸胃道出血併急性腎衰竭，家屬沒有意見，檢察官前天開立相驗屍體證明書交家屬。

歐陽榕原為知名紙廠加工處的副處長，離職後因投資失利背負巨債，死者盧金惠視他為懷才不遇的好友，曾多次借款資助。2003年4月間，歐因缺錢急用，開口商借鉅款卻被盧女拒絕，設局將她誘騙至租屋處勒斃，並殘忍肢解成十袋棄屍，事後更向家屬勒贖1200萬元台幣(約37.8萬美元)。

警方當年於盧女頭七當天突破歐陽榕心防，但他僅承認棄屍，對殺人細節堅稱是「不詳方式」或意外，檢警最終僅尋回部分屍塊，其餘恐遭焚化；歐陽榕歷經多年纏訟，最高法院於2011年維持更六審見解，判死刑定讞。

歐陽榕的妻女早年就相繼意外身亡，由他領取鉅額保險 金，他落網後，此部分也都曾重啟調查，外界高度懷疑涉及詐保殺親，但因缺乏直接證據，檢方最終予以不起訴處分。

歐陽榕在監期間，多次質疑法院在未釐清具體殺人手法下判死違法，希望聲請再審，他也是2024年死刑釋憲案的聲請人之一。