我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

養老難 加州入列美國「不適合退休州」之一

Trader Joe's帆布袋台灣爆紅 台幣95元炒到159萬？

分屍女恩人聲請釋憲 戒護就醫病逝 死囚剩35人

記者巫鴻瑋／高雄28日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
死囚歐陽榕2003年間殺害女建商，當年落網後，警方帶回棄屍現場。（本報資料照片）
死囚歐陽榕2003年間殺害女建商，當年落網後，警方帶回棄屍現場。（本報資料照片）

死囚歐陽榕2003年在高雄殺害女建商盧金惠再分屍，2011年被判死刑定讞；他入監後多次質疑法院未釐清殺人手法就判死是違法，希望聲請再審，是聲請死刑釋憲的待決死囚之一，卻因未按時服藥，日前戒護外醫，三天前多重器官衰竭過世。全台死囚剩35人。

橋頭地檢署表示，死刑犯歐陽榕原本關押在高雄第二監獄，檢察官李冠林相驗確認因他本身有糖尿病病史，未按時服藥，有戒護外醫診斷證明，無可疑外傷，認定他死因為糖尿病酮酸中毒，上腸胃道出血併急性腎衰竭，家屬沒有意見，檢察官前天開立相驗屍體證明書交家屬。

歐陽榕原為知名紙廠加工處的副處長，離職後因投資失利背負巨債，死者盧金惠視他為懷才不遇的好友，曾多次借款資助。2003年4月間，歐因缺錢急用，開口商借鉅款卻被盧女拒絕，設局將她誘騙至租屋處勒斃，並殘忍肢解成十袋棄屍，事後更向家屬勒贖1200萬元台幣(約37.8萬美元)。

警方當年於盧女頭七當天突破歐陽榕心防，但他僅承認棄屍，對殺人細節堅稱是「不詳方式」或意外，檢警最終僅尋回部分屍塊，其餘恐遭焚化；歐陽榕歷經多年纏訟，最高法院於2011年維持更六審見解，判死刑定讞。

歐陽榕的妻女早年就相繼意外身亡，由他領取鉅額保險金，他落網後，此部分也都曾重啟調查，外界高度懷疑涉及詐保殺親，但因缺乏直接證據，檢方最終予以不起訴處分。

歐陽榕在監期間，多次質疑法院在未釐清具體殺人手法下判死違法，希望聲請再審，他也是2024年死刑釋憲案的聲請人之一。

死刑 糖尿病 保險

上一則

多人模仿攀登台北101 賈永婕：爬來爬去行為愚蠢

下一則

高院：凌虐剴剴「五花八門」 惡保母姊二審維持無期

延伸閱讀

台死刑犯減一人 撕票女建商死囚入獄逾20年病逝

台死刑犯減一人 撕票女建商死囚入獄逾20年病逝
虐死福建12歲女孩 繼母伏法 生母：心裡沒有半分快意

虐死福建12歲女孩 繼母伏法 生母：心裡沒有半分快意
當2幼童面殺死他們父母凶嫌判2死刑 家屬悲訴：終於能和孩子交代

當2幼童面殺死他們父母凶嫌判2死刑 家屬悲訴：終於能和孩子交代
考試院稱法令生效要執行 但停砍公教年金需半年 被批太久

考試院稱法令生效要執行 但停砍公教年金需半年 被批太久

熱門新聞

林懷民退休復出，出席「幾米男孩的100次勇敢」活動。(圖／FOCASA馬戲團提供)

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

2026-01-20 12:59
古早味零食示意圖。(聯合報系資料照片)

鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛

2026-01-23 21:39
霍諾德帶著愛妻桑妮一起出席記者會。（記者李姿瑩／攝影）

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

2026-01-25 09:17
霍諾德耗時1小時31分成功登上台北101。(美聯社)

直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂

2026-01-24 21:45
美國自由攀岩好手霍諾德21日上午在101大樓刁鑽的角度進行雨天試爬。(中央社)

過來人評分：攀爬台北101難度6 布魯克林橋難度2

2026-01-24 00:01
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾改為周日直播。(圖／摘自Netflix)

霍諾德攀登台北101倒數時刻 緊急決定延期

2026-01-23 19:48

超人氣

更多 >
川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲
明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手
「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲

「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲
中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻

中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻
嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園

嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園