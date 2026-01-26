我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普不出席超級盃 點名表演嘉賓「煽動仇恨」

NFL／海鷹宰公羊 睽違11年重返超級盃 將對決愛國者

她懷孕發現男已婚 嗆「顧好你小孩」涉恐嚇 法官1原因判免刑

記者邱瑞杰／基隆26日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
謝姓女子與佯稱單身的蔡姓男子交往，懷孕後因蔡不願負責，說出「你想要被打個半死是不是」等話。法官認定謝女犯恐嚇危害安全罪，審酌她心理受創才觸法，判決免刑。(本報資料照片)
謝姓女子與佯稱單身的蔡姓男子交往，懷孕後因蔡不願負責，說出「你想要被打個半死是不是」等話。法官認定謝女犯恐嚇危害安全罪，審酌她心理受創才觸法，判決免刑。(本報資料照片)

謝姓女子與蔡姓男子交往，懷孕後才知蔡已婚，蔡不願負責，她被激怒後說「你想要被打個半死是不是」、「顧好你的小孩」等語；法官認定謝女犯恐嚇危害安全罪，但審酌她心理受創才觸法，非貪得無厭之輩，判決免刑。

檢方起訴指出，謝女懷孕後，蔡不願出面負責，2024年9月3日打電話給蔡討論金錢賠償問題，恫稱你的店有可能會被砸掉、你最好把小孩都保護起來、連30萬(台幣)都拿不出來你性命難為啊、讓你的小孩丟臉沒辦法去學校等話。蔡報案，檢察官依涉犯恐嚇危害安全罪起訴她。

基隆地方法院審理時，謝女說，聽到起訴錄音證據嚇一跳，自認有錯，原因是前一天蔡陪她就醫確認懷孕，蔡竟問醫生是不是假性懷孕，當下她就暈倒了。當天下午她被送去急診打鎮定劑，沒了小孩，後來打電話給蔡男，原想好好說，但蔡一直激怒她，她不是有意的，她不曾這樣做過。

謝女說，蔡父指蔡男曾做過一樣的事，有四名女子有同樣遭遇，還有人得憂鬱症。她有錯會坦然面對，感到很抱歉；在身心受創情況下，她已服用加強藥物一年多，鎮定藥劑打了四次，她已不想與蔡男有任何瓜葛，希望到此為止。

法官指出，謝女行為觸犯恐嚇危害安全罪，全案源自蔡男欺瞞已婚身分交往在先，謝女懷有身孕，蔡男又質疑是假懷孕，謝女心理受到極大打擊刺激，身心狀況極度不佳，最後不得已引產。

法官認為，這場感情糾紛讓謝女深受委屈，心情非常低落才口不擇言，客觀上足以引起一般同情。因蔡男也有可歸責之處，且已提起刑事附帶民事訴訟求償，權益足以保障。謝女無前科，非貪得無厭、強取豪奪之輩，一時失慮犯罪，情節輕微顯可憫恕，判決免除其刑。可上訴。

憂鬱症

上一則

霍諾德攀101／賈永婕扛住壓力 華郵：向國際行銷台灣

下一則

觀察站／藍逢權力重組 外有柯文哲復出增變數

延伸閱讀

觀影說劇╱「四人行，不行」河正宇直球探討「性禁忌」話題

觀影說劇╱「四人行，不行」河正宇直球探討「性禁忌」話題
妻出軌懷孕欲離婚 癱瘓夫不同意 岳父來當官司代理人

妻出軌懷孕欲離婚 癱瘓夫不同意 岳父來當官司代理人
備孕多年、流產8次 43歲素食女改吃肉順利產下雙胞胎

備孕多年、流產8次 43歲素食女改吃肉順利產下雙胞胎
內蒙古牧民自曝「狼群夜襲」死逾200羊 多為懷孕母羊

內蒙古牧民自曝「狼群夜襲」死逾200羊 多為懷孕母羊

熱門新聞

林懷民退休復出，出席「幾米男孩的100次勇敢」活動。(圖／FOCASA馬戲團提供)

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

2026-01-20 12:59
古早味零食示意圖。(聯合報系資料照片)

鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛

2026-01-23 21:39
霍諾德耗時1小時31分成功登上台北101。(美聯社)

直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂

2026-01-24 21:45
霍諾德帶著愛妻桑妮一起出席記者會。（記者李姿瑩／攝影）

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

2026-01-25 09:17
美國自由攀岩好手霍諾德21日上午在101大樓刁鑽的角度進行雨天試爬。(中央社)

過來人評分：攀爬台北101難度6 布魯克林橋難度2

2026-01-24 00:01
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾改為周日直播。(圖／摘自Netflix)

霍諾德攀登台北101倒數時刻 緊急決定延期

2026-01-23 19:48

超人氣

更多 >
爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰
WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福
中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？

中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？
浙江夫妻吃網購娃娃菜全身出血、進ICU 檢測揪出1物

浙江夫妻吃網購娃娃菜全身出血、進ICU 檢測揪出1物
全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名

全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名