「台版地面師」案外案…新北戶政員洩個資 10年獲利千萬

記者蕭雅娟／台北24日電
新店戶政事務所王子誼配合土地開發商，涉賣個資收賄台幣1114萬餘元。(記者張宏業/ 攝影)
台北地檢署偵辦「台版地面師」查出案外案。新店戶政事務所戶政人員王子誼連續10年，收受土地開發、二胎放貸等業者1114餘萬元(台幣，下同)賄款，查詢洩漏不動產所有人或繼承人個資，台北地檢署昨依貪汙等罪起訴王女，成為首件國民法官法審理的貪汙案。

國民法官法今年起擴大適用範圍，納入最輕本刑10年以上有期徒刑案件，包含貪汙治罪條例中10年以上重罪，王子誼也成為全國首件適用國民法官法審理貪汙案被告；涉及行賄的翁姓土地開發等業者16人，不適用國民法官法，均另案偵辦。

「台版地面師」案詐團首腦、全絨不動產公司負責人蔡尚岳，勾結律師蔡鴻燊、法院書記官、里長、戶政辦事員、員警，偽造獨居老人代筆遺囑，過戶不動產牟利，3年內詐得11間房產，獲利1.4億元。北檢偵查後起訴蔡尚岳、蔡鴻燊共44人，一審全部判決有罪，案件經上訴由臺灣高等法院審理中。

檢方查出，王子誼從2014起至2024年間，接受土地開發、二胎放貸等16人委託，使用戶政資訊系統查詢不動產所有人或其繼承人的姓名、地址、親屬關係、電話等個資，繕打成文字檔案，翻拍文字檔案、戶籍謄本後，用通訊軟體回報業者。

檢方追查，王子誼與業者期約朋分將來土地開發所得的服務費，或是按件計酬收受款項，查詢戶籍資料收費2000至5000元；特定個案、往生者的被繼承人資料則收取1至1.5萬元；土地公告現值高案件每案查詢2至3萬元，其中林姓地產開發業者預付10萬或15萬元給王子誼，每案查詢費1萬元，扣抵完畢要再預付款項，才能委託查詢。

檢方認定，王子誼涉犯公務員違背職務行為收受賄賂罪、公務員違背職務行為期約賄賂罪、公務員假借職務上之機會違反個人資料保護法、公務員洩漏國防以外秘密及洗錢罪嫌，依法起訴，依國民法官法由國民法官與法官審理此案。

