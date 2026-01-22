「台灣最傳奇號子」蕭漢森炒股獲利4000萬被法辦 他無奈回一句

股市神秘大戶蕭漢森涉炒股1500萬交保、限制出境出海。(記者張宏業／攝影)

台灣的股市神秘大戶蕭漢森被控利用股票下單截止前的「撮合時間差」，違法操縱至少7家上市公司股價，短短10個月獲利4000餘萬元(台幣，下同，逾126萬美元)，調查局昨(22)天搜索約談蕭家成員共6人到案，台北地檢署檢察官陳玟瑾漏夜偵訊後，凌晨依違反證交法命蕭男1500萬(約47萬美元)交保、限制出境出海與住居。

蕭漢森胞弟蕭漢彬200萬交保、蕭漢森女兒蕭又綺200萬交保、胞姊蕭慧中50萬交保、友人劉正翔50萬交保；蕭漢彬妻子周珊旭、吳姓營業員訊後請回。蕭漢森移送北檢時，媒體問及有炒股嗎？他語帶無奈表示「不要這樣子嘛。」

據了解，蕭漢森是股市神秘大戶，父親是知名中醫師，母親是投資家，他於2023年8月間，斥資22.87億元，在集中市場取得散熱廠力致高達1.4499萬張持股，大量掃貨讓外界以為他要搶經營權，引發市場議論。

據指出，蕭漢森、蕭漢彬是26年前「台灣最傳奇號子」華碩證券的蕭氏兄弟檔，也是台灣第一代少年股神 ，兩兄擋在90年代，每天在股市殺進殺出，甚至為了不讓退佣讓別人賺，1998年乾脆開起華碩證券。

據調查，蕭漢森以買賣股票維生，他慣用手法是利用股票「撮合時間差」賺取利益。調查顯示，2021年2至12月間，蕭漢森會先在股市收盤前，用人頭大量買進漲停板股票，待隔天一早開盤前，一方面先以自己名義買入部分股票，另方面卻大量用人頭掛單漲停板股票，營造市場需求，吸引投資人跟單。

由於股票市場是每5秒撮合一次，蕭漢森利用收盤前「最後一次撮合」前夕，緊急取消交易，但跟進的投資人不知大單已取消，蕭男藉此操縱股價，從中賺取價差，致使自己買進的股票獲取利益。

檢調掌握，蕭漢森姓以蕭漢彬、蕭慧中等親友人頭帳戶，還有旗下恩又博、華允公司法人證券戶，操縱包含燁興、亞諾法、大眾控、英利、圓剛、志信、映泰等7家上市公司股價，影響股票價格波動，調查局蒐證多時，報請檢察官陳玟瑾指揮偵辦。