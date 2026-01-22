我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電費、瓦斯費3年內將漲9%和6% 紐約百萬用戶受影響

川普取消關稅施壓格陵蘭議題 美股四大指數連二日上漲

「台灣最傳奇號子」蕭漢森炒股獲利4000萬被法辦 他無奈回一句

記者張宏業／台北即時報導
股市神秘大戶蕭漢森涉炒股1500萬交保、限制出境出海。(記者張宏業／攝影)
股市神秘大戶蕭漢森涉炒股1500萬交保、限制出境出海。(記者張宏業／攝影)

台灣的股市神秘大戶蕭漢森被控利用股票下單截止前的「撮合時間差」，違法操縱至少7家上市公司股價，短短10個月獲利4000餘萬元(台幣，下同，逾126萬美元)，調查局昨(22)天搜索約談蕭家成員共6人到案，台北地檢署檢察官陳玟瑾漏夜偵訊後，凌晨依違反證交法命蕭男1500萬(約47萬美元)交保、限制出境出海與住居。

蕭漢森胞弟蕭漢彬200萬交保、蕭漢森女兒蕭又綺200萬交保、胞姊蕭慧中50萬交保、友人劉正翔50萬交保；蕭漢彬妻子周珊旭、吳姓營業員訊後請回。蕭漢森移送北檢時，媒體問及有炒股嗎？他語帶無奈表示「不要這樣子嘛。」

據了解，蕭漢森是股市神秘大戶，父親是知名中醫師，母親是投資家，他於2023年8月間，斥資22.87億元，在集中市場取得散熱廠力致高達1.4499萬張持股，大量掃貨讓外界以為他要搶經營權，引發市場議論。

據指出，蕭漢森、蕭漢彬是26年前「台灣最傳奇號子」華碩證券的蕭氏兄弟檔，也是台灣第一代少年股神，兩兄擋在90年代，每天在股市殺進殺出，甚至為了不讓退佣讓別人賺，1998年乾脆開起華碩證券。

據調查，蕭漢森以買賣股票維生，他慣用手法是利用股票「撮合時間差」賺取利益。調查顯示，2021年2至12月間，蕭漢森會先在股市收盤前，用人頭大量買進漲停板股票，待隔天一早開盤前，一方面先以自己名義買入部分股票，另方面卻大量用人頭掛單漲停板股票，營造市場需求，吸引投資人跟單。

由於股票市場是每5秒撮合一次，蕭漢森利用收盤前「最後一次撮合」前夕，緊急取消交易，但跟進的投資人不知大單已取消，蕭男藉此操縱股價，從中賺取價差，致使自己買進的股票獲取利益。

檢調掌握，蕭漢森姓以蕭漢彬、蕭慧中等親友人頭帳戶，還有旗下恩又博、華允公司法人證券戶，操縱包含燁興、亞諾法、大眾控、英利、圓剛、志信、映泰等7家上市公司股價，影響股票價格波動，調查局蒐證多時，報請檢察官陳玟瑾指揮偵辦。

股神

上一則

谷立言提自由不是免費 台總統府籲立院速審國防條例

延伸閱讀

中國百元股破200檔創新高 科創板公司占半數

中國百元股破200檔創新高 科創板公司占半數
股海浮沉

股海浮沉
IDC：記憶體缺貨 PC業逢完美風暴

IDC：記憶體缺貨 PC業逢完美風暴
涉包庇「鮑魚達人」鍾文智偽造簽名潛逃 3警列被告

涉包庇「鮑魚達人」鍾文智偽造簽名潛逃 3警列被告

熱門新聞

林懷民退休復出，出席「幾米男孩的100次勇敢」活動。(圖／FOCASA馬戲團提供)

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

2026-01-20 12:59
曾參與人質搶救任務的余靖，目前是網路安全新創公司Blackpanda執行長。本報系資料庫

搶救人質成名…「綠扁帽」台裔余靖創業也在行 近7億到手

2026-01-16 09:52
俄羅斯莫斯科的謝列梅捷沃機場，中國遊客在歡迎活動中與工作人員跳舞。(新華社檔案照)

持陸一次性護照赴俄遭廢台灣戶籍 陸委會：旅行社可停牌

2026-01-16 08:39
台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
中天記者林宸佑。(本報系資料照片)

曾酸別人…中天主播林宸佑 羈押首日早餐「豆漿配包子」

2026-01-18 10:19
林宸佑(右)被搜查並收押，中天表示對案件毫無所悉。(本報系資料照)

中天主播收押禁見 電視台：望司法公正審理 勿枉勿縱

2026-01-17 11:20

超人氣

更多 >
南部空軍嗆菲「不許有人對我大聲說話」 網酸：成語用完了

南部空軍嗆菲「不許有人對我大聲說話」 網酸：成語用完了
3星座自帶魅力光環「容易被暗戀」 他直來直往讓人動心

3星座自帶魅力光環「容易被暗戀」 他直來直往讓人動心
追得最上癮新劇TOP10 「剝繭」懸疑度不讓人失望、冠軍一追就淪陷

追得最上癮新劇TOP10 「剝繭」懸疑度不讓人失望、冠軍一追就淪陷
共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分

共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分
好市多魚類最常被退貨？員工曝2原因、1種魚客訴最多

好市多魚類最常被退貨？員工曝2原因、1種魚客訴最多