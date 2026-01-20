我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富豪搬離加州遷往邁阿密 買房、成交7天搞定

「我只喜歡美的事物」范倫鐵諾留下半世紀傳奇

賣假學歷刑期88年…前科大校長逃匿 檢竟用20年前照片通緝

記者袁志豪／台南20日電
檢方通緝黃甫九天時效到2065年，使用照片是黃年輕時約20年前留存於公家機關的大頭照。(圖／翻攝自高檢署網站)
檢方通緝黃甫九天時效到2065年，使用照片是黃年輕時約20年前留存於公家機關的大頭照。(圖／翻攝自高檢署網站)

六年前停辦的私立南榮科技大學前校長黃甫九天涉販售偽造外國大學學歷，被害人包括陳右欣、台南市副議長林志展，更一審依犯貪汙、詐欺共71罪各處9月至9年2月徒刑，刑期相加累計達88年6月；黃在判決確定後失聯，台南地檢署發布通緝，有民眾指出半年前曾目擊黃在逛街。

其中被害人「陳右欣」報名的是「英培爾大學農業科學系博士學位」，付現金30幾萬元(台幣，下同)，因與新任台肥總經理陳右欣同名同姓，記者詢問陳，陳指出「自己學歷向來只載明中正大學政治學研究所碩士」，未正面證實或否認與此案有關，並強調若流傳與她相關的假學歷案件，須負法律責任。

法院判決指出，黃甫九天（原名黃聰亮、第一次更名黃天一）2012年10月至2016年8月擔任校長期間，與妻子對外佯稱只要付費，以遠距或周末上課、在家自修、或以捐款、工作經歷抵免學分，即可取得哥斯大黎加英培爾大學碩士、博士學位，多付美金1000元還可提早畢業，共64人誤信為真。

包括台南市副議長林志展等人陸續報名並繳20萬至80萬多元不等費用，黃從外籍共犯取得偽造學位證書及成績單；黃也利用擔任學校教評會主委兼召集人機會，陸續收受多名講師20萬至50萬元賄款，護航包括自己兒子在內的講師升等為助理教授，不法獲利逾3500萬元。

台南高分院更一審合議庭依不違背職務收受賄賂罪、詐欺罪等71罪，去年3月將黃各判9月到9年多不等徒刑，全案去年9月經最高法院駁回確定，在未定合併執行刑期前，加總累計達88年6月；案經南檢委託台北地檢署代執行，但黃未到案且拘提未獲，保證金200萬被沒收。

黃失聯、拒不到案，卻又向台南高分院以病痛為由請求撤銷執行處分，他聲稱是高血糖患者也有痛風病史，因痛風發作無法動彈，且心肌不時絞痛，如沒有控制好血糖，隨時都有昏倒，甚至休克可能。醫院檢查為心臟高度心軸向右偏移、心臟左後枝傳導半阻塞。

黃指出，他隨時可能阻塞而喪命或昏倒高危險群，併患有B、C型肝炎，顯已不宜立即入監執行；且他是高齡人士，身體臟器已逐漸老化，心臟也須透過專業醫學檢查，如貿然入監執行，恐將危及其生命安全，高分院去年12月1日駁回，南檢認定黃已逃匿，去年12月12日發布通緝。

檢方通緝黃甫九天時效到2065年，不過因使用照片是黃年輕時約20年前留存於公家機關的大頭照，與現在模樣差異甚大，外界討論紛紛討論「這樣警察怎麼認得出來」？有民眾在臉書分享，半年前在神農街遇到黃校長大搖大擺逛街，留下合影，「原來黃校長是好野人的通緝犯」。

六年前停辦的私立南榮科技大學前校長黃甫九天涉販售偽造外國大學學歷，刑期相加累計達...
六年前停辦的私立南榮科技大學前校長黃甫九天涉販售偽造外國大學學歷，刑期相加累計達88年6月。(記者袁志豪／翻攝)
檢方通緝黃甫九天時效到2065年，使用照片是黃年輕時約20年前留存於公家機關的大...
檢方通緝黃甫九天時效到2065年，使用照片是黃年輕時約20年前留存於公家機關的大頭照。(圖／翻攝自高檢署網站)
有民眾在臉書分享，半年前在神農街遇到黃校長大搖大擺逛街，留下合影，「原來黃校長是...
有民眾在臉書分享，半年前在神農街遇到黃校長大搖大擺逛街，留下合影，「原來黃校長是好野人的通緝犯」。(取材自臉書)

血糖 黃年

上一則

辭世10周年…張榮發行善不止息 生活照、手稿曝光

下一則

柯文哲稱藍別高估實力 國民黨：為大局往前看

延伸閱讀

台肥總經理爭議多…陳右欣柳營農會任內 爆婆婆濫倒汙泥

台肥總經理爭議多…陳右欣柳營農會任內 爆婆婆濫倒汙泥
新職遭質疑酬庸 台肥新總經理陳右欣被爆涉買假學歷

新職遭質疑酬庸 台肥新總經理陳右欣被爆涉買假學歷
台肥新總經理陳右欣爆涉買假學歷 辯：沒拿學位

台肥新總經理陳右欣爆涉買假學歷 辯：沒拿學位
農會總幹事三級跳 陳右欣空降台肥總座挨轟政治任命

農會總幹事三級跳 陳右欣空降台肥總座挨轟政治任命

熱門新聞

曾參與人質搶救任務的余靖，目前是網路安全新創公司Blackpanda執行長。本報系資料庫

搶救人質成名…「綠扁帽」台裔余靖創業也在行 近7億到手

2026-01-16 09:52
俄羅斯莫斯科的謝列梅捷沃機場，中國遊客在歡迎活動中與工作人員跳舞。(新華社檔案照)

持陸一次性護照赴俄遭廢台灣戶籍 陸委會：旅行社可停牌

2026-01-16 08:39
台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
（中央社）

陸媒稱小紅書在台遭禁逾月熱度不減 實際情況是…

2026-01-11 09:13
一名單親母親去年帶著3歲兒子返回彰化老家，但因兒子沒有台灣國籍，只用3個月觀光免簽入境，由於目前她還在跟前夫打親子關係不存在訴訟，眼看1月16日簽證又到期了，擔心若再次出境會回不了台灣，而向民代陳情；示意圖，非新聞當事人。(圖／123RF)

留美單親媽攜兒返台 3歲童成「人球」 1原因辦戶籍卡關

2026-01-10 01:30
連勝武（右）和路永佳一起出席新書「希望的種子」公益發表會。（記者林士傑／攝影）

連勝武4年前爆婚外情 今和老婆路永佳同框 婚姻現況曝光

2026-01-14 08:54

超人氣

更多 >
清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣

清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣
遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能
5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵
談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平
中國去年新生兒不到800萬「相當於乾隆三年的水平」

中國去年新生兒不到800萬「相當於乾隆三年的水平」