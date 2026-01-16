我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／宇宙道奇4年2.4億美元 簽下明星外野手塔克

川普收到「諾貝爾和平獎章」 馬查多赴白宮獻禮 白宮：會保留

「天才工程師」淪詐團釀218人受害 二審改重判12年

台灣新聞組／台中16日電
刑事局查獲幫詐團設置假投資網站的科技公司，抓到有天才工程師之稱的黃鶴樓，二審重判黃12年，仍可上訴。（本報資料照片）
刑事局查獲幫詐團設置假投資網站的科技公司，抓到有天才工程師之稱的黃鶴樓，二審重判黃12年，仍可上訴。（本報資料照片）

刑事局和美國合作破獲假投資網站害全台218人遭詐，主嫌竟是有「天才工程師」之稱的男子黃鶴樓，他因欠債捲入詐欺、洗錢又與詐騙集團合作，台中地院一審依218個詐欺罪判他6年8月，台中高分院二審以黃是富有資訊科技的專才卻行詐，撤銷改依發起組織等罪，重判他12年，仍可上訴。

本報系聯合報報導，檢警調查，黃鶴樓2024年3月加入身分不詳、暱稱「愛」等人的詐團，負責替「愛」開發、設計及維護詐欺網站運作，並由其所屬團隊或轉包其他技術團隊設置假投資網站，黃開發1個網站可收5萬元報酬，每月維護費還有5萬元，如需變更網域名稱則收費1萬元。

檢警查出，黃和詐團合作下見有218名被害人加入假投資群組，內部還有同團俗稱「炒群機手」成員，在群組留言互動佯以討論熱絡，且有成員實際投資獲利的假象，讓不少人上當紛紛砸錢買泰達幣。

而一旦有民眾報案或經165反詐專線通報，黃就會迅速將原網域變更為名稱相近似的網域以利繼續行騙；經刑事局與美國合作，掌握假投資網站資料、IP才破獲。

台中地院一審審酌，黃和部分被害人調解成立，其委託女友賠償，且犯後配合警方指認上游，依218個加重詐欺罪判他6年8月。

檢方不服上訴主張量刑過輕，黃同樣上訴則認為判太重，台中高分院二審查，一審未審酌新北地檢併案事證，黃非僅參與而是發起犯罪組織，減刑適用也未當。

二審審酌，黃男是富有資訊軟體科技的專才，卻不思以正當方式賺錢，竟發起、主持詐團，與其他機房配合釀218人受害，犯罪金額共3900多萬元，考量他和部分被害人和解，犯後全部坦承，整體評價後判他12年。

因黃鶴樓仍羈押中，他曾聲請撤銷並主張自己全部認罪、態度良好，身為長子獨自扶養年邁多病母親，願受法律制裁、早日服刑出獄，他有固定居所不會逃亡；他還說，自己身為資訊工程師是遭詐團利用，已和部分被害人和解，打算變賣家產，請求停止羈押。

台中高分院認為，黃和詐團長期密切合作，負責核心開發軟體、盜取泰達幣行為，被害人眾多，有反覆實施之虞，仍認有羈押必要，駁回其聲請並延長羈押。

另據鏡週刊報導，姓名與中國古代建築一樣的黃鶴樓，雖然是歷史系畢業，但卻自學程式設計，後來因為開發線上遊戲《天堂》的外掛程式暴紅，還開了公司，最後卻因為向錢莊借錢、捲入金融犯罪，債臺高築，天才工程師為了還債，鋌而走險，走上不歸路。

知情人士透露，黃鶴樓最有名的，是為知名線上遊戲《天堂》撰寫了多款外掛練功程式，造福了相當多的玩家，還被玩家們稱為大神，更讓他賺進了人生的第一桶金。後來他開公司開發出幾款遊戲，雖然獲得玩家極高的評價，但他因不懂如何包裝、行銷，加上智慧手機興起，手遊成為市場新藍海，超越線上遊戲，他的產品叫好不叫座，收益不如預期。黃鶴樓因苦缺資金而債台高築，因緣際會下結識股市禿鷹陳建良，最終走上犯罪道路。

詐騙集團

上一則

環團：三接藻礁死亡浩劫 G1區6成淪陷 中油：群株數未減

下一則

新聞評論／「德意志」敗陣台南 陳亭妃戳破賴清德神威

延伸閱讀

詐團首腦陳志遭柬撤銷國籍遣返中國 CNN：已不可能在美國受審

詐團首腦陳志遭柬撤銷國籍遣返中國 CNN：已不可能在美國受審
高虹安涉貪二審逆轉無罪 高檢署5日研議後決定上訴

高虹安涉貪二審逆轉無罪 高檢署5日研議後決定上訴
「三中案」纏訟7年二審仍判無罪 馬英九捲入這些弊案也都全身而退

「三中案」纏訟7年二審仍判無罪 馬英九捲入這些弊案也都全身而退
馬防部67人涉詐 中將指揮官火速被拔 詐團恐滲透本島部隊

馬防部67人涉詐 中將指揮官火速被拔 詐團恐滲透本島部隊

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
（中央社）

陸媒稱小紅書在台遭禁逾月熱度不減 實際情況是…

2026-01-11 09:13
一名單親母親去年帶著3歲兒子返回彰化老家，但因兒子沒有台灣國籍，只用3個月觀光免簽入境，由於目前她還在跟前夫打親子關係不存在訴訟，眼看1月16日簽證又到期了，擔心若再次出境會回不了台灣，而向民代陳情；示意圖，非新聞當事人。(圖／123RF)

留美單親媽攜兒返台 3歲童成「人球」 1原因辦戶籍卡關

2026-01-10 01:30
松山警方查獲取款車手，查扣手機、假勞動契約、2000元台幣等證物。(記者翁至成／翻攝)

台女遭騙投資虛擬幣 兩個月噴掉上千萬

2026-01-08 21:48
蔡昌鈺。（蔡昌鈺提供）

根據腦波狀態準備應考科目 他用睡前滑手機療癒法兩年考取會計師

2026-01-10 18:09
連勝武（右）和路永佳一起出席新書「希望的種子」公益發表會。（記者林士傑／攝影）

連勝武4年前爆婚外情 今和老婆路永佳同框 婚姻現況曝光

2026-01-14 08:54

超人氣

更多 >
對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方

對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方
台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕
川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」

川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」
詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許

詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許
越來越多老年人被迫獨力照顧配偶 面臨心理、財務雙壓力

越來越多老年人被迫獨力照顧配偶 面臨心理、財務雙壓力