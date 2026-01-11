我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗是替死鬼？爆料美軍獻計 轉移川普併吞格陵蘭野心

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

台電商平台充斥違規低價醫材 暗藏長照安全疑慮

台灣新聞組／台北11日電
電商平台充斥標榜具醫療輔助功能，卻無醫材許可字號的違規醫材，業者批評主管機關查處力道不足，放任廠商非法引進銷售，讓民眾暴露於使用風險中。（記者杜建重／攝影）
電商平台充斥標榜具醫療輔助功能，卻無醫材許可字號的違規醫材，業者批評主管機關查處力道不足，放任廠商非法引進銷售，讓民眾暴露於使用風險中。（記者杜建重／攝影）

近年不少長照家庭，因無法負擔價格較高、依法核可的醫療輔具，轉向至電商購買標榜「便宜」，但來源不明的器材，卻深陷使用風險中；衛福部食藥署雖持續查緝，但業者仍不斷換名販售，加上現行補助難以貼近需求，使民眾被迫要在「價格」與「安全」間取捨。

於電商平台輸入「代步車」、「手推椅」或改用簡體字輸入「輪椅」，就能搜尋到動輒上百筆，價格不到2000元（新台幣，下同，約62美元）的輪椅，商品頁面充斥簡體字，有些標榜具醫療輔助功能，但所標示的醫療器材許可證字號，實際上對應的是其他產品，與輪椅無關，疑刻意誤導消費者。

台灣職能治療師學會副秘書長黃上育說，網路上販售的違規醫材，不只有輪椅，若輸入「拉脖子、拉腰」等關鍵字，就會出現大量「頸椎牽引帶」、「脖子牽引器」等產品，只要2、300元即可購入。

黃上育說，這些違規的平價輪椅最常見的問題包括結構不穩、螺絲鬆脫，或選用不耐候的塑料材質，乍看很耐用，實質根本沒取得認證，完全是拿使用者安全在冒險，曾有名半身癱瘓的患者使用違規輪椅，才第一天上路踏板就脫落，照顧者沒發現，患者腳掌一路磨擦地面，最後造成皮膚潰爛。

物理治療師張詠家表示，民眾會趨向購買便宜的違法醫材，與現行制度也有關，傳統輔具補助金額為三年4萬，以鐵製輪椅為例，市價一台約5000到6000元，一般戶補助1750元、低收入戶可補助3500元，一般戶仍要自付3000多元，如果長照家庭還需購買其他項目，需用到補助，就會轉向網路標榜「低價」的品項。

樂齡網總經理張慶光指出，網路充斥未經核可的醫療輔具，主管機關查處力道不足，放任廠商非法引進銷售，讓民眾暴露於使用風險中，也造成合法業者不公平競爭，在網購成為主流下，食藥署應落實監管。

消基會秘書長陳雅萍認為，電商平台須負起上架審核責任，當賣家不具醫療器材販售資格，就不該讓商品上架。數發部回應，無論實體店面或網路平台販售違規商品，主管機關食藥署都可要求下架。

食藥署指出，已經透過關鍵字巡查並與平台合作下架違規商品，去年上半年，查獲網路違法販售醫療器材案件逾600件，多數為無照醫材商，違規品項包含進口輪椅與電療設備，籲民眾應選購具許可證或登錄字號的醫材；若因特殊醫療需求須專案自國外輸入，應檢附醫師證明申請，確保安全。

電商 長照 低收入

上一則

蔡正元同框柯文哲 兩人翹腳秀電子腳鐐

下一則

新聞評論／一人武林：台股攻上3萬點的美麗與哀愁

延伸閱讀

他網購狂收15個大紙箱 打開見這幕怒了：跟地球道歉

他網購狂收15個大紙箱 打開見這幕怒了：跟地球道歉
TikTok電商去年銷售千億美元 全球排名第5

TikTok電商去年銷售千億美元 全球排名第5
登機靠輪椅、下機靠雙腳 航空圈苦惱「登機橋耶穌」占便宜

登機靠輪椅、下機靠雙腳 航空圈苦惱「登機橋耶穌」占便宜
德國女工程師藍源升空 首位輪椅使用者太空之旅

德國女工程師藍源升空 首位輪椅使用者太空之旅

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
一名單親母親去年帶著3歲兒子返回彰化老家，但因兒子沒有台灣國籍，只用3個月觀光免簽入境，由於目前她還在跟前夫打親子關係不存在訴訟，眼看1月16日簽證又到期了，擔心若再次出境會回不了台灣，而向民代陳情；示意圖，非新聞當事人。(圖／123RF)

留美單親媽攜兒返台 3歲童成「人球」 1原因辦戶籍卡關

2026-01-10 01:30
松山警方查獲取款車手，查扣手機、假勞動契約、2000元台幣等證物。(記者翁至成／翻攝)

台女遭騙投資虛擬幣 兩個月噴掉上千萬

2026-01-08 21:48
高雄檢警查獲雨刷蔡政宜涉洗錢案，查扣勞力士名表。記者石秀華／攝影

台議員與妻涉洗錢225億台幣 高雄豪宅搜出85個名牌精品包

2025-12-29 14:35
中國國台辦發言人陳斌華說，若台獨觸碰紅線，中國必將採取斷然措施，予以迎頭痛擊。（記者陳政錄／攝影）

台輿論憂中國仿效美國逮捕賴清德？國台辦回應了

2026-01-07 01:42
示意圖。(圖／123RF)

留學單親媽攜幼兒回台定居 愛子恐成「人球」急哭

2026-01-09 14:16

超人氣

更多 >
偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法
川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？

川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？
整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空

整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空
川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈
南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家

南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家