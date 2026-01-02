德男持刀連搶桃園2店「得手1飲料+1萬現金」判3年、7年

德國籍61歲UDO HOEPPNER於2022年間赴台依親卻獨自住在桃園中壢，去年9月間缺錢持水果刀行搶超商及超市，桃園地院1日依2次攜帶凶器強盜罪各處3年10月、7年10月徒刑，執行完畢驅逐出境，可上訴。(記者陳恩惠／翻攝)

德國 籍何姓男子何悟德（UDO HOEPPNER）赴台依親 卻與台籍同婚配偶各過各的，2年來找無家教工作，缺錢肚餓，去年9月某日凌晨持水果刀連搶桃園中原商圈超商及超市，他連搶1瓶飲料、1包菸、1萬元現金。桃園地院1日依2次攜帶凶器強盜罪，分別判處3年10月及7年10月徒刑，執行完畢驅逐出境，可上訴。

起訴指出，61歲何悟德先前多次短暫赴台探視台籍同婚配偶，自2022年間赴台直到去年簽證 屆期，又獲延長居留至2027年間，詎料，近2年找不到工作，生活陷入困境，不但沒錢付房租也因沒閒錢吃美食，天天都很餓，竟然鋌而走險。

去年9月13日凌晨4時54分，從中原商圈租處步行至廣州路超商，拿一瓶29元台幣(約1美元)波蜜芭樂汁假裝結帳，卻亮出預藏布袋內的水果刀說「給我錢！」，男店員嚇得棄店而逃，何拿著芭樂汁離開。

何繼續到中北路家樂福超市，凌晨5時30分向櫃台又亮刀「給我錢！」，女店員嚇得求饒，何要她打開收銀機未果，何隨手拿包洋菸再要求交錢，女店員取出現金袋，隨即抓起袋內紙鈔、硬幣共約1萬元台幣(約318美元)得逞，但隨即被警方抓到，查扣贓款9915元、香菸。僅得利85元及1瓶飲料，卻吃上2起強盜重罪。

審理期間，何坦承犯行，因羈押期將屆，再次調查並聽取檢察官和辯護人意見時尚未判決，加上人性想逃避刑責、不願受罰，且被告又是外籍人士，雖與本國人為法律上的同婚伴侶，但從何的陳述發現，這段婚姻只是名義上，他在台無家庭牽絆也沒固定住所，認定他很有可能逃避刑責而逃亡或離境，裁定自明起延押2個月。

合議庭審酌，被告何悟德正值青壯年，卻不循正當管道賺錢，反而持刀威脅他人生命，這種恣意妄為的行為必須嚴厲譴責。雖然強盜超商1瓶芭樂汁因財物價值極低，依法獲得減刑，但法官綜合衡量他的犯後態度、經濟狀況及對被害人造成的損害，仍決定重判以示懲儆。