連名稱都拼錯 空蕩托兒中心照領福利 明州詐欺疑雲擴大

川普普亭通話 克宮：俄美同意 暫時停火只是延長衝突

隨機傷人引社會恐慌 專家：公安演練須從今補強

記者李柏澔／台北即時報導
12月19日的北捷無差別攻擊事件，發生地點之一是正值周五晚間逛街人潮高峰的誠品南西店。（聯合報系資料照片）
台北車站M7出口、捷運中山站外日前發生男子投擲煙霧彈、持刀隨機傷人事件，嫌犯張文在行兇後墜樓身亡，連同嫌犯共造成4人死亡，之後甚至出現其他民眾的「恐攻」貼文，日前誠品南西弔念現場出現殺更多人的「紙條預告」。專家表示，除了模仿效應外，台灣過去總強調天災情境下的演練，民眾對公共安全的演練並不充分，從今開始無論是維安策略還是公安演練都亟待補強。

近期社會上出現隨機攻擊令民眾恐慌，各界擔憂已出現模仿效應，中正大學犯罪防治系教授鄭瑞隆表示，最早的鄭捷也是遭遇人生挫敗，當時選擇隨機殺人來報復社會，後續的相似事件確實有所謂的模仿效應，鄭捷、張文等也許都是被模仿的對象。

鄭瑞隆指出，每個人都有生活壓力，有壓力並不是異常，重點是如何正常紓解、調整並維持健康的身心狀態，否則有些人因為和家庭與友人疏離導致失落，會把這些責任歸咎他人與社會。然而這類攻擊事件在台灣並不是那麼頻繁，近期發生的都是孤狼式的攻擊，不像是有組織的恐攻。

另近日網路廣泛討論，台灣人遇到來到面前的危險總是「臨危不亂」，甚至國外還有評論指出台灣人嚴重缺乏危機意識。鄭瑞隆說，台灣社會基本上治安良好，已經習慣安逸的生活型態，假如路上突然有人丟煙霧彈，還真的有人會以為是街頭表演，戒心因此鬆懈，直到有人拿刀砍人見血了才意識到危險，我們確實需要居安思危，一旦有察覺異狀就要知道如何聯繫當地的維安人員。

鄭瑞隆說，已經發生的不幸事件就是借鏡，公共場域如車站、體育場、大賣場等，都應該要有維安的策略，例如高端科技的使用來做整合性的處理，維安真的馬上就要啟動了，加上跨年也馬上要到了，台灣過去都是強調天災情境的演練，公共安全的演練也需要從今開始補強了。

跨年

