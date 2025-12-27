同一挫傷看診132次…夫妻檔保14家傷害險 12年靠瘀傷詐2800萬

我的頻道

記者張宏業、陳雨鑫／台北27日電
退休補教業者周約瑟詐領商業保險2800萬台幣，檢警搜索查扣金鑽條塊260條。(圖／刑事局提供)
退休補教業者周約瑟詐領商業保險2800萬台幣，檢警搜索查扣金鑽條塊260條。(圖／刑事局提供)

退休補教業者周約瑟被控聯手陳姓妻子，密集向14家保險公司投保傷害或健康險，藉由找中醫把脈取得自費水藥收據，再以「副本理賠」手法詐領商業保險，總計12年詐取2800萬(台幣，下同)理賠金，周男將其中2300萬用來購買黃金條，台北地檢署昨依加重詐欺等罪起訴周男；周妻認罪獲緩起訴。

至於配合周約瑟開立不實收據的6名中醫師，因偵查中認罪且未獲取利益，亦無詐領健保，均獲緩起訴處分。另外，檢方查扣周約瑟的金鑽條塊260條，以及兩棟位於花蓮別墅，犯罪所得全追回。

全案緣起於兆豐產險前年發現周約瑟理賠案有異，常因「跌倒小瘀青」申請保險給付，因而在「金融法制暨犯罪防制中心」會議上提出意見，經清查彙整後，發現有14家保險公司受害，刑事局接獲資料，報請北檢檢察官黃珮瑜指揮偵辦。

據調查，周約瑟（55歲）與曾擔任保險業務員的陳姓妻子（58歲），2010至2023年間，密集幫自己或小孩投保，兩人利用中醫「望聞問切」診斷方法想出「生財之道」，連續以「浴室跌倒」、「公車夾傷手」、「被物體或人意外撞擊」各種理由，找長安中醫等診所把脈看診，自述有手腿挫傷。

調查指出，周約瑟利用中醫很難拒絕外觀上沒有明顯外傷的病人，強拗中醫師配合看診，並假藉購買自費水藥名義，實則購買高單價燕窩、清冠一號、龜鹿二仙膠等高檔中藥材，待累積單一事故理賠上限後，再由中醫師開立診斷證明書及不實自費明細，向保險公司申請理賠。

檢警追查，周約瑟夫妻同一「挫傷」事故可看診高達132次、女兒在學校操場跌倒也可看診77次。周男每次就診時都會拖著一個行李箱，放置他向診所換購的燕窩等、銀靈等保健食品。

現今的「正本理賠」與「損害填補原則」新制，適用2024年7月後新銷售的實支實付險，但2024年以前的保單，並不溯及既往。

中醫師公會全聯會理事長蘇守毅表示，早年中醫師多會相信患者，開立診斷證明書，近年發現部分患者有說謊之嫌，使中醫師陷入「偽造文書」風險。

