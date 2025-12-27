綠能弊案 小英男孩認收賄198萬 求刑14年、300萬交保

我的頻道

記者蕭雅娟、王聖藜／台北27日電
綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟（左）任內涉收賄198萬元台幣，依貪汙等罪起訴。(記者蘇健忠／攝影)

「小英男孩」鄭亦麟在經濟部綠能科技產業推動中心副執行長任內，利用家人當人頭，收受東煒建設董事長父子陳健盛、陳冠滔198萬元(台幣，下同)賄款，向台電謊稱東煒用電申請案是「國家重大政策」，關說台電准予東煒獲取高額用電，台北地檢署昨依貪汙、洗錢等罪起訴鄭與業者共6人，並對鄭求刑14年，建請沒收不法所得近800萬元。

在押的鄭亦麟昨天移審法院，他承認收賄與洗錢罪，法官諭知300萬交保、限制出境出海與住居，並實施科技監監控。至於業者陳健盛、陳冠滔不認罪，供稱198萬元是合理介紹費，法官諭知兩人各以200萬元交保，均限制出境、出海與住居。

檢方另查出，鄭亦麟帳戶內還有601萬元財產來源不明，懷疑涉及其他綠能貪汙案，分案偵辦。同案起訴包括鄭亦麟父母鄭伍廷、李佳珍、胞弟鄭兆麟，業者陳健盛、陳冠滔。

鄭亦麟曾在行政院長辦公室負責能源減碳政策，擔任過政院能源及減碳辦公室主任，因赴英取得能源及環境經濟暨政策碩士，成為民進黨智庫重要成員。蔡英文競選總統時，他以筆名Luke與核能流言終結者創辦人黃士修筆戰，被外界封為「小英男孩」。

全案源起於東煒公司規畫在台北市內湖區設置安康數據中心，也就是網路資料數據中心作為儲電業務，計畫逐層分租給其他業者，但當時台電在該區的輸配電網路不足，東煒需要提高電力，向台電申請新設用電36MW，但台電考量內湖為供電瓶頸，未予核准，陳健盛、陳冠滔找上綠推中心施壓喬供電。

起訴指出，鄭亦麟應允陳姓父子要求，向時任台電副總蕭勝任謊稱，東煒申請案的雲端中心是「國家重大政策」，希望能「併網」輸配成功。

鄭亦麟得知台電尚可輸配電力餘額為8MW，讓蕭勝任派員到東煒建議潭美用戶變電所新設用電案36MW改為32MW，並請託蕭勝任主持供電會議。

由於台電當時變電站不足，台電會前會曾討論東煒案與中華電信申請案一樣，尚待湖變電站完工再供電，鄭亦麟關說後，台電准予核供此案，排斥其他業者申請用電，後續鄭再關說台電公司准予東煒新設用電案增加10MW。

2022年間，鄭亦麟與陳健盛、陳冠滔見面商議交付收錢方式，雙方達成以東煒公司支付鄭「顧問費」支付賄款，陳氏父子因而製作220萬元顧問費請款單，由鄭的弟弟鄭兆麟前往東煒公司填寫收據，陳氏父子以東煒公司名義，扣稅後匯款198萬元給鄭兆麟，後續拆帳將198萬元分成4筆工程款。

由於當時東煒增加10MW用電案未獲台電准予核供，陳冠滔請鄭亦麟不用返還，並配合東煒公司與鄭兆麟簽立不實顧問契約，由鄭母分23筆從提款機領取198萬元現金。

綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟（左圖左、上圖／取自台北金融研究發展基金會）任內涉收賄198萬元台幣，依貪汙等罪起訴。(圖／取自台北金融研究發展基金會)

綠能 蔡英文 民進黨

