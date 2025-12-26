台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

我的頻道

記者林孟潔／台北即時報導
台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)
台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台灣台中市女子謝馨儀去年撞見李姓男友和一名女性友人同行，懷疑李感情不忠而發生口角，她朝李潑灑汽油後，當著李母的面以打火機點火，李活活被燒死，牆壁、椅子上到處都黏著皮，最高法院依殺人罪判謝女14年徒刑，全案定讞。

李男（40歲）2024年3月12日開車經台中西區忠明南路、五權五街疑恍神，高速撞死等紅燈的陳姓矽品工程師（29歲），李肇事留在現場叼菸態度輕浮，被形容為「叼菸哥」；李涉犯過失致死罪，被檢方諭令交保。

李同年4月9日因機車沒有油，謝馨儀幫李買回一桶汽油時，卻撞見李和賴姓女性友人共同返回住處，兩人發生口角爭執，謝女朝李潑灑汽油，李事後不願繼續爭執，則從社區地下室停車場步行返回住處。

此時，謝馨儀從車上拿出打火機，賴女見狀上前抱住、企圖阻止謝女，謝女出手推開後追入屋內，並當著李母的面前，拿打火機點燃李身上的汽油，李瞬間全身起火，火勢也蔓延至屋內家具。

李母趕緊撲滅兒子身上的火勢，在屋外的賴女見到房屋火光，也通知消防及救護人員，但李送醫後仍於同年月13日，因燒傷受有第二到三度大面積燒灼傷和呼吸道吸入性燒灼傷，因兩肺肺泡損傷肺炎水腫併發症死亡。

李母在法院審理時說，當初好心見謝女被母親趕出家門好心收留，但她一來家裡整個都亂了，害她家破人亡，甚至「在我面前處決我兒子」；李姊則表示，她清理屋內時發覺牆壁、椅子上「到處都黏著弟弟的皮」，直言痛苦像是走入地獄，流到沒有眼淚，悲傷會持續一輩子。

台中地方法院國民法官庭一審認為謝女經精神鑑定後，犯案時的辨識行為能力未顯著減低，不適用刑法第19條減刑，且她因感情糾紛殺死李，情緒失控與自己長期吸毒有關，又用汽油潑灑點燃，手段殘忍，不值得同情，不適用刑法第59條情堪憫恕減刑，依殺人罪判刑14年。

案件上訴，台中高分院二審考量謝女在李的母親面前，縱火殺害被害人，任意剝奪寶貴性命，視他人生命如草芥，手段冷酷凶殘，對於公共安全危害至深，駁回上訴，維持依殺人罪判處14年徒刑。謝女上訴第三審，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

