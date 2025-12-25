警察全副武裝駐守冰冷轉運站，高中生暖心舉動溫暖警心。(圖／警方提供)

台南永康分局鹽行派出所警員邱柏穎全副武裝、攜背長槍在永康轉運站守望勤務時，突然一名女生上前，他不敢大意，誰知還沒開口，女高中生雙手遞出一張手寫小卡，微微鞠躬後離去，原來是要感謝員警連日來在轉運站執勤守望的辛勞。

永康分局上午把昨天永康轉運站的畫面和內容貼在官方臉書，卡片內容提到自己是高中生，在車站看到警察都很有安全感，謝謝警察的保護。邱柏穎激動說道：「收到這張卡片很感動，感謝民眾的肯定，這幾天的疲勞都瞬間消失了」。

上周台北捷運車站發生四死事件後，中央要求各地大眾運輸場站「必須見警」，上周末開始各火車站、轉運站等處所都看得到基層員警持長槍巡邏。

分局表示，昨晚是平安夜，藉著此事件發布臉書，讓民眾了解警察的各項勤務都是以保護人民為優先，讓民眾平安度過每一天是警察的責任，感謝社會大眾對警察的支持。