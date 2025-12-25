我的頻道

美前亞太助卿：川習明年或會4次 有助抑制突發負面事件

上班壓力大？中醫師：職場隱形職災 「這個器官」先受傷

女警嗆「盧秀燕腦門開3槍」遭收押 法院：難保她不會付諸行動

記者曾健祐／台中25日電
黃姓女偵查佐揚言在盧秀燕腦門開三槍，法院依恐嚇等罪嫌將她收押。(圖／民眾提供)
台北捷運、中山站19日發生隨機殺人引起恐慌，台中市警局第二分局黃姓女偵查佐當晚起頻在社群Threas上發偏激言論，揚言對長官爆頭、在盧秀燕腦門開三槍，還在模仿效應的新聞下留言號召掃射；台中地院表示，黃在敏感時機恐嚇，難保不會付諸行動，昨晚依恐嚇公眾等罪嫌將她收押。

台中地檢查出，黃女12月19日晚上6點起至21日下午3點間，在警職同學通訊軟體 LINE群組「台中直直衝」內留言「猜猜闕OO會被誰開槍爆頭」、「好想知道誰可以一槍把闕OO打死」。

黃還在Threads標題「台中人集合囉！」內文為「#快訊／模仿犯？不明帳戶放話『台中新光目標 50 人』：張文是我兄弟 」新聞擷圖貼文下 ，留言稱「只有我可以當號召者」、「不然要像我一樣去撿槍掃射才知道閉上臭嘴嗎」，22日再PO文「直接在盧秀燕腦門開三槍讓全世界來修理他」。

中檢22日指揮拘提黃女，23日解送複訊後，以她涉及重大暴力犯罪恐嚇言論，內容具體明確，足以引發社會恐慌，嚴重危害公共安全，向法院聲請羈押禁見。

台中地院前晚裁定黃女收押，今說明理由表示，黃女涉犯恐嚇公眾、恐嚇危害安全，嫌疑重大，審酌黃女短時間內在社群、網路群組反覆實施發布恐嚇言論行為，被逮捕後仍不乏對於市政建設、對被害人表達高度不滿的言論，足見有高度再犯可能。

中院也斟酌，張文隨機殺人事件後，黃女在密切接近時間，透過社群發表相關恐嚇言論，造成見聞的告訴人、市府人員，及一般民眾惶惶不安。

中院也考量，黃女具有警職身分對於槍械使用、技術，都相對一般人更專業，難保無將其恐嚇言論付諸實行的可能，又黃女在極為敏感的時間點發表恐嚇言論，恐引起有心人士群起效尤，其行為所生危害風險甚高，因此有羈押原因、必要，裁定收押。

中院表示，黃女對外聯繫的手機已經由檢方扣案，相關恐嚇言論已截圖，其串供可能降低，認為無禁止接見通信必要。

