我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北捷再收炸彈警告 揚言「13：30放炸彈」 北捷警提高戒備

舊金山Waymo因停電卡在路上 馬斯克補刀：Robotaxis不受影響

北捷隨機攻擊事件 台內政部長：無涉境外勢力 持續查辦模仿犯訊息

記者黃婉婷／台北即時報導
台灣內政部長劉世芳（右）及警政署長張榮興（左）22日出席立法院內政委員會，劉世芳會前受訪表示，警方對於類似隨機傷人致死案件的偵辦行動不會停止。（記者潘俊宏／攝影）
台灣內政部長劉世芳（右）及警政署長張榮興（左）22日出席立法院內政委員會，劉世芳會前受訪表示，警方對於類似隨機傷人致死案件的偵辦行動不會停止。（記者潘俊宏／攝影）

台北市隨機殺人案震驚社會，內政部長劉世芳今天(22日)指出，農曆年前重大活動共137場，規畫使用警、民力1.7萬人次，截至昨天(21日)中午，已出現20則相關恐嚇、模仿言論，已陸續移送地檢署偵辦，到目前為止，此案跟境外勢力較無相關。

台北市長蔣萬安稱，跨年晚會若出狀況，不排除發送細胞簡訊通知民眾。針對全國是否比照，劉世芳說，過去發送細胞簡訊僅在疏散撤離階段，比如地震、颱風，且定義、範圍須明確，有科學證據才能發送，未來會與行政院與相關機關共同研議，照此方式申請。

台北捷運台北車站、中山站周邊19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀傷人案，共3名民眾死亡、11人受傷，犯嫌張文最後自捷運中山站旁的誠品南西店頂樓墜樓不治；立法院內政委員會今邀請內政部長劉世芳等人，就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專案報告，並備質詢。

針對隨機攻擊事件是否涉境外勢力，劉世芳會前受訪指出，尚未發現此案與國外或境外勢力之間的關聯，反倒是網路出現模仿犯，刑事警察局自案發到21日中午，已累積蒐報20則相關訊息，只要能確認身分，無論台北、新北、台中及高雄，陸續都移送地檢署偵辦，將持續偵辦，避免公眾不安。

至於是否有犯嫌除了家人給的零用金外，是否有其他金流？警政署長張榮興回應，目前仍在調閱、查處當中。

對於不幸事件，劉世芳呼籲企業與民眾，發現可疑情事或潛在風險務必即時通報警方，以利後續處置；她提到，「防災避難指引小冊（小橘書）」實際送達率約7成，呼籲民眾詳加閱讀內容中包含緊急避難、通報流程等重要資訊，若碰到狀況，就能冷靜思考如何避難。

內政部 蔣萬安 地震

上一則

日媒：多名外國官員憂心 台在野黨卡國防預算 恐削弱國際支持

下一則

北捷再收炸彈警告 揚言「13：30放炸彈」 北捷警提高戒備

延伸閱讀

四叉貓找出研究報告 北捷兇嫌張文大學近照曝光

四叉貓找出研究報告 北捷兇嫌張文大學近照曝光
張文被起底畢業國中 校方籲：勿過度放大解讀在校行為

張文被起底畢業國中 校方籲：勿過度放大解讀在校行為
張文去年4月起採購戰術工具 扮生存遊戲玩家買煙霧彈金流待查

張文去年4月起採購戰術工具 扮生存遊戲玩家買煙霧彈金流待查
台北隨機殺人犯曾是好學生 事前搜尋鄭捷 父母：2年沒回家

台北隨機殺人犯曾是好學生 事前搜尋鄭捷 父母：2年沒回家

熱門新聞

台北車站、捷運中山站旁昨晚發生歹徒丟擲煙霧、隨機殺人事件，造成多人受傷，救護人員將傷者送醫，現場多輛救護車、消防車待命。記者曾原信／攝影

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

2025-12-19 10:15
誠品生活南西店發生民眾隨機砍人案，兇嫌犯案後墜樓不治，警方在大樓附近拉起封鎖線。記者葉信菉／攝影

北市兇案 她在現場救人 遇害者：跟我爸媽說我很愛他們

2025-12-19 15:54
27歲男子張文犯下台北恐怖攻擊事件，最後墜樓身亡，正面照曝光。(記者翁至成／翻攝)

台北殺人案27歲兇嫌張文正面照曝光 警：共變裝5次

2025-12-19 23:04
南投縣陳姓男子涉強制猥褻、性侵國小女童，一審判刑3年10月，台中高分院撤銷一審判決，改判2年、緩刑5年。(示意圖/AI生成)

19歲男性侵女童「進不去」二審改判緩刑免關

2025-12-19 01:25
涉嫌隨機殺人的張文在警方追捕下畏罪墜樓，送醫不治。(記者曾原信／攝影)

張文畏罪才墜樓？誠品員工猜測是逃亡路線：想跳紙箱但前1天被清掉了

2025-12-19 19:13
台北市長蔣萬安今天上午視察T17、T18基地，以搭載輝達處理器的空拍機帶領大家在空中巡禮北士科各基地現況。記者林佳彣／攝影

李四川「秘密基地」差點上位？蔣萬安讚黃仁勳眼光非常好

2025-12-17 15:26

超人氣

更多 >
現金交易逾億未申報 5年欠稅187萬 亞裔夫婦認罪

現金交易逾億未申報 5年欠稅187萬 亞裔夫婦認罪
好市多明年將有7大改變 美食區要驗會員、結帳更快速

好市多明年將有7大改變 美食區要驗會員、結帳更快速
國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住

國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住
紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時

紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時
舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　