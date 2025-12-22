我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台裔創業家Edwin Chen白手起家 成AI百大影響力人物 身價180億元

金正恩視察 七旬高官們連站9小時聽訓、承受被肅清恐懼

追緝遭質疑…沒配槍仍衝現場 所長：不是殉職才值得尊敬

記者李隆揆／台北22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
面對外界檢討警方在隨機攻擊案中的表現，中山分局中山一派出所所長李欣鴻昨出面說明，一度哽咽說不是殉職才值得被尊敬。(圖／民眾提供)
面對外界檢討警方在隨機攻擊案中的表現，中山分局中山一派出所所長李欣鴻昨出面說明，一度哽咽說不是殉職才值得被尊敬。(圖／民眾提供)

男子張文在台北市區多處縱火並隨機攻擊造成4死11傷，外界對警方質疑不少，警方指出，張文縱火後改騎YouBike且5度變裝，事先謀劃縝密且明顯設置斷點規避查緝，是專案小組追查張文時遭遇的巨大難點。

員警說，起初的三起縱火案，張文騎機車移動，且選擇地點都是停車場、巷弄等人煙較少處，後來棄機車改騎Youbike往中正區。三起縱火案都發生在中山分局中山一派出所轄內，接連三起縱火案，警方已發覺不對勁，很快就鎖定張文身分，只是資料顯示他老家在桃園，沒想到他犯後躲回在火車站附近的租屋處。

北車事件發生後，中山分局就有警官懷疑與連續縱火案有關，「一下汽油桶和一下汽油彈，手法相似、地點相近、時間密集」。員警指出，若張文從頭到尾是騎機車移動，運用監視器及車牌辨識系統，有機會即時掌握其動向，但他縱火後改騎YouBike且變裝，明顯有意設置斷點規避查緝，這也是專案小組追查張文時遭遇的巨大難點。

北車事件發生時，包括中山、中正一、大同分局等，警方持續比對犯嫌身分及行蹤，但現場人流龐大，煙霧四起，張文不斷變裝，甚至刻意假扮一般民眾逃出，「根本不知道目標是誰，又該如何抓人？」且警方同時還需要疏散民眾、協助傷者送醫。

面對外界事後檢討警方辦案過程，中山一派出所所長李欣鴻昨出面說明，強調不是警方沒盡力，是盡力了仍無法阻止傷亡，「不是只有殉職才值得被尊敬」，過程中多次情緒激動，忍不住哽咽。

有民眾質疑為何有7名在現場的警察沒配槍、沒穿防彈背心，李欣鴻說，有些同仁其實已經下班，有些同仁是因當下的勤務不用配槍，接到通報仍立刻衝到現場。

李欣鴻說，這樣艱難的時刻，這兩天同仁情緒都很低落沉重，「不是因為我們沒盡力，是因為盡力了還是無法阻止傷亡」。他哽咽說：「如果當下去處理案子的同仁受傷了，甚至殉職了，是不是現在輿論風向會刷一片『警察好英勇』？」

有參與的員警說，從縱火案發生後開始調監視器影像追查，一路追捕張文到樓頂，沿途見到有民眾受傷，其實心裡也很挫折、自責，最後張文墜樓身亡，也感覺很不甘心，但回顧整個追捕過程，「我們真的盡力了」。

搭車遇暴徒如何自保
搭車遇暴徒如何自保

上一則

有飯局經過…顏家醫師父女檔 急診魂救傷者

下一則

隨機攻擊案 張文籌畫近2年 無業卻能大買犯罪用品 警追金流

延伸閱讀

北捷爆隨機殺人 在台18年田舞陽直呼「無法連接台灣日常」

北捷爆隨機殺人 在台18年田舞陽直呼「無法連接台灣日常」
四叉貓找出研究報告 北捷兇嫌張文大學近照曝光

四叉貓找出研究報告 北捷兇嫌張文大學近照曝光
張文被起底畢業國中 校方籲：勿過度放大解讀在校行為

張文被起底畢業國中 校方籲：勿過度放大解讀在校行為
張文去年4月起採購戰術工具 扮生存遊戲玩家買煙霧彈金流待查

張文去年4月起採購戰術工具 扮生存遊戲玩家買煙霧彈金流待查

熱門新聞

台北車站、捷運中山站旁昨晚發生歹徒丟擲煙霧、隨機殺人事件，造成多人受傷，救護人員將傷者送醫，現場多輛救護車、消防車待命。記者曾原信／攝影

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

2025-12-19 10:15
誠品生活南西店發生民眾隨機砍人案，兇嫌犯案後墜樓不治，警方在大樓附近拉起封鎖線。記者葉信菉／攝影

北市兇案 她在現場救人 遇害者：跟我爸媽說我很愛他們

2025-12-19 15:54
27歲男子張文犯下台北恐怖攻擊事件，最後墜樓身亡，正面照曝光。(記者翁至成／翻攝)

台北殺人案27歲兇嫌張文正面照曝光 警：共變裝5次

2025-12-19 23:04
南投縣陳姓男子涉強制猥褻、性侵國小女童，一審判刑3年10月，台中高分院撤銷一審判決，改判2年、緩刑5年。(示意圖/AI生成)

19歲男性侵女童「進不去」二審改判緩刑免關

2025-12-19 01:25
涉嫌隨機殺人的張文在警方追捕下畏罪墜樓，送醫不治。(記者曾原信／攝影)

張文畏罪才墜樓？誠品員工猜測是逃亡路線：想跳紙箱但前1天被清掉了

2025-12-19 19:13
台北市長蔣萬安今天上午視察T17、T18基地，以搭載輝達處理器的空拍機帶領大家在空中巡禮北士科各基地現況。記者林佳彣／攝影

李四川「秘密基地」差點上位？蔣萬安讚黃仁勳眼光非常好

2025-12-17 15:26

超人氣

更多 >
國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住

國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住
紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時

紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時
福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身
舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　
川普擬施壓保險業 砍健保保費

川普擬施壓保險業 砍健保保費