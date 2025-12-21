我的頻道

冬季保暖防心血管疾病發作 中醫：冬至不只吃湯圓 推薦「補氣」蔬果

布朗槍擊／Reddit變「社群偵探社」網友貼文成破案關鍵

張文去年4月起採購戰術工具 扮生存遊戲玩家買煙霧彈金流待查

記者李隆揆／台北即時報導
台北市政府警察局交通警察大隊大隊長陳立祺、刑事警察大隊大隊長盧俊宏、保安科科長林建良（左至右）說明案件偵辦進度。（警方提供）
張文隨機攻擊案，檢警持續追查犯罪動機，目前已從張文雲端資料中發現他計畫犯案，包含時間、路線、聲東擊西等策略都在計畫內，警方正從他燒毀的筆電中扣回硬碟嘗試還原內容，追查動機，但他無業卻能租住生活，並購買作案工具等，相關金流也仍待釐清。

警方調查，張文在前往北車丟擲汽油彈、煙霧彈前，曾在中正區公園路上的租屋處嘗試燒毀個人筆電，該筆電螢幕及主機板雖被燒毀，但硬碟運轉正常，只是該硬碟有加密保護，畢竟曾經受熱，確切能不能還原還不確定，但可能會是掌握張文作案動機的關鍵線索，目前台北市刑警大隊及刑事局持續嘗試中。

另方面，張文被軍方汰除後，擔任過一年保全，2024年6月後就不曾有其他薪資申報紀錄，若僅靠母親偶爾微量支助，何以支撐租房、購物等開銷？對此警方已發函請求金融機構協助，著手調查張文金流紀錄。

警方指出，張文從2024年起預謀犯案，2024年4月起密集採購戰術手套、防毒面具、防護盾牌及工業酒精等物，2025年1月假借生存遊戲名義上有購入24顆煙霧彈，11月起陸續購入汽油桶、瓦斯罐、噴槍打火機及甲醇等易燃物，明顯預謀犯案，動機待查。

北車犯嫌置於推車內的玻璃瓶汽油彈及煙霧彈。（警方提供）
警方查扣汽油彈及煙霧彈證物。（警方提供）
