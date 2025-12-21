黑白集／無差別攻擊震撼社會 考驗社安破網下的風險意識

我的頻道

黑白集
台北市19日發生隨機殺人攻擊，造成4人死亡、11人受傷。事發的中山鬧區20日可見員警站崗戒備。(歐新社)

台北車站內、中山捷運站外遭人丟煙霧彈、持刀無差別攻擊，隨後凶嫌墜樓身亡，包含凶嫌共釀4死11傷。透過現場大量視訊傳播，震撼台灣社會。

自11年前鄭捷在北捷無差別殺人以來，台灣不時傳出類似案件，例如6年前鄭姓男子搭火車刺死鐵路警察李承翰，鄭捷案10周年時發生的中捷民眾遭刺傷案；甚至2個月前，苗栗也才發生隨機刺傷女童案。而此案凶嫌更從下午縱火到傍晚砍人，不斷變裝和變換地點，顯示計畫性犯案。

這些案件無不造成社會驚恐，此案更有「類恐攻」之勢，警醒我們，各角落仍潛藏極少數具有反社會人格者可能轉為不定時炸彈；政治人物雖高喊補社安破網，例如想提高大眾運輸系統危害公安刑責比照飛安，或更嚴格安全措施，可惜多半熱度一過即草草收兵。

這類案件也提醒民眾必須時刻提防危險罩頂，絕不能無腦看熱鬧或搞自拍。但一位見義勇為的英雄卻反被砍喪命，令人敬佩和不捨。過去幾案都有賴現場民眾勇敢合力阻止凶嫌，例如鄭捷案有五位英勇民眾，中捷案也有長髮哥、短褲哥，這才是真正的社會韌性所在。在給英雄掌聲同時，更要汲取其避險經驗。

歲末，耶誕、新年假期即將到來，正是人潮湧入大眾運輸時，不僅是對公部門維安、更是對大眾風險意識的預警與考驗。(轉載自聯合報)

