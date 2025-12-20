北車隨機傷人案…犯案凶器上網就能買 警嘆難防

我的頻道

記者廖炳棋／台北20日電
台北車站傍晚遭人丟擲汽油彈及煙霧彈攻擊。(記者廖炳棋／翻攝)
北車、南西商圈孤狼隨機攻擊，但他身上裝備幾乎隨手可得，台北市一名刑事警官坦承，嫌犯使用的裝備與凶器，在實體店面或網路就可購買，加上警力不足、台灣對公共場所及交通要點的安全管制不足，如果有人要模仿，警方能做的防範應變並不多，只能加強巡邏盤查。

警方透露，張嫌犯案時，攜帶汽油彈、煙霧彈、長刀，頭戴防毒面具，身上穿護脛等護具；其中汽油彈只要購買汽油，準備玻璃瓶、布條就可製作，煙霧彈並非槍砲管制項目，屬爆竹煙火類，是消防系統的行政管制類項目。

警官指出，煙霧彈、防毒面具取得管道並不難，甚至上網或在登山、生存用品店就能購得，至於汽油彈製作容易，也無法管制。長刀取得也很簡單，甚至五金行就可購買到西瓜刀、開山刀等常見刀具。

警官說，台灣對於商圈、公共場所及交通運輸工具及處所，幾乎沒有安全管制，如果有人再次模仿張嫌的行為，毫無困難就能取得同一套犯案工具，警方目前對此幾乎無能為力防範。

警官說，台灣是被政府及國際社會認為在戰爭陰影下的國家，但民眾的安全意識並不夠，加上捷運、車站等地點，並沒有偵測危險物品的工具，安全管制不足，以致前有鄭捷、後有張文，孤狼犯案就造成民眾死傷與恐慌。

曾參與多次關鍵基礎設施演練的國防院學者蘇紫雲建議，應實名制購買相關產品，以兼顧登山、生存遊戲等合法使用權，同時在短期內應仿效歐美國家於相關設施提升「見警率」。

曾參與多次關鍵基礎設施演練、國防安全研究院學者蘇紫雲指出，從監視器畫面發現，嫌犯在第一時間穿著防彈背心、防毒面罩及基本護具，為具有計劃性的犯案，而類似的煙霧彈，若白煙為掩護攻擊、撤退或轉移陣地使用；若綠煙、黃煙，則用來標記攻擊區域，由於其煙幕會造成氣管粘膜傷害，除非配戴防毒面具，否則禁止在密閉區域使用。

蘇紫雲建議，雖然在特定網站上仍能購買煙霧彈、信號彈等裝備，但建議應推動實名制購買，以兼顧登山、求救或生存遊戲等合法使用權。

北車殺人案27歲凶嫌張文正面照曝光 警：共變裝5次

北車殺人案張文兄指已5年沒聯絡 民眾悼念：凶手十八層地獄永恆燃燒

台學者：應推煙霧彈實名購買 兼顧登山、生存遊戲使用

北捷隨機殺人案4死 檢警漏夜調查犯案動機

