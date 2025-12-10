太子集團購4艘豪華遊艇洗錢 幕後「神秘買家」曝光

我的頻道

快訊

記者張宏業／台北即時報導
台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，遊艇管理者吳宜家丈夫吳柏毅100萬元交保、限制出境出海。(記者蘇健忠／攝影)
台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，追查金流發現，該集團購置4台豪華遊艇、價值超過10億元(台幣，下同，約3200萬美元)，這4艘遊艇的金主竟是集團主席陳志「第三把手」吳逸先所有，而吳逸先把遊艇掛在香港博高公司名下，登記負責人是其胞姊吳宜家，檢方昨(10)拘提吳宜家到案，訊後以270萬元交保、限制出境出海、實施科技監控。

據調查，吳宜家是陸配，嫁給吳柏毅（香港博高備位董事）來台，她的胞弟吳逸先原是大陸籍人士，後來放棄陸籍身分，現為柬埔寨人，也是太子集團核心角色，負責豪華遊艇管理，相當受陳志倚重。

據調查，吳逸先曾經來過台灣，但疫情後就沒再入境，因而將旗下4艘遊艇交由吳宜家管理，這4艘遊艇於2017至2025年間，曾多次停留基隆港，其中3台早在洗錢案爆發前就已駛離，最後1台則是今年初開走。

調查指出，遊艇停靠台灣期間，大多是供太子集團幹部玩樂、開趴使用，有次陳志還親自站在遊艇上迎接貴客，親自跟大家揮手致意，當時現場還有迎賓旗袍辣妹，場面十分壯觀。

此外，專案小組還查出，太子集團在台有設立地下匯兌組織，核心成員是玄古管理顧問公司王俊國，每次陳志與高階幹部李添來台去酒店、高檔餐廳飲宴玩樂的開銷，都由王男拿現金支付，檢警也同步拘提王俊國到案，並在彰化、台北查扣新台幣1300萬元現金，另扣押大批人民幣、日幣、韓幣、披索等外幣，金額待清點。

檢警約談對象還包括吳柏毅、遊艇船長黃慶德、行政人員傅璻如、玄古管理顧問公司前負責人許晉碩，吳柏毅訊後100萬元交保；傅璻如60萬元交保，均限制出境出海。

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，管理遊艇事務的行政人員傅璻如60萬元交保、限制出境...
台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，管理遊艇事務的行政人員傅璻如60萬元交保、限制出境出海。(記者蘇健忠／攝影)

香港 疫情 柬埔寨

