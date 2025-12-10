我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喬州共和黨鐵票倉州眾議會補選 民主黨候選人爆冷勝選

川普放行H200晶片 白宮前官員：讓中國有機會超前美國

馬防部遭詐團滲透 陸軍一周內全面清查

記者李人岳、李成蔭、鄭媁／台北10日電
國民黨立委9日舉辦打詐公聽會，質疑政府打詐預算不斷增加，成效不彰「只打蟑螂，不除蟑螂窩」。（記者陳正興／攝影）
國民黨立委9日舉辦打詐公聽會，質疑政府打詐預算不斷增加，成效不彰「只打蟑螂，不除蟑螂窩」。（記者陳正興／攝影）

馬防部爆發官兵出租帳戶供犯罪集團作為洗錢、逃漏稅等使用，已知涉案官兵超過60人，引發各界對軍紀與國安關注。陸軍官員表示，軍方除釐清幹部督管責任外，也對陸軍全軍官兵展開全面清查是否有類似涉案狀況，預計一周內完成。

中廣前董事長趙少康批評，馬防部遭詐團滲透，根本是「民進黨上梁不正下梁歪」。一個詐騙集團只用3、5000元就能買通官兵，如果遇到更高的利誘，會不會連軍事機密都被賣掉？更嚴重的是國軍長期被忽視的制度問題，包含薪資調幅不足、升遷制度僵化、生活環境沒改善，國軍留不住人才，士氣怎麼可能高？國軍士氣持續低迷，國家治理也只會愈來愈糟。

國民黨立委昨天則舉辦打詐公聽會，批政府打詐成效不彰；專家及民團也指出，受害者最在乎的是如何將錢追回；行政院打詐指揮中心承諾，會研議是否成立補償基金，作為補償被害人或後續輔導等之費用。

國民黨立委張智倫主持公聽會指出，過去編列許多打詐預算，明年度更編列83億元，但詐騙件數與財損仍降不下來；國民黨立委吳宗憲批評，政府「只打蟑螂，不除蟑螂窩」；國民黨立委林沛祥、葛如鈞也說，不要變成「打詐未成，民眾先受害」，打詐之餘更應保障民眾基本權益。

反詐騙聯盟協會理事長陳安迪表示，以受害者視角出發，政府公布的打詐儀表數據跟他們有何干？最關心的還是被騙的錢何時能追回來。

台灣數位信任協會秘書長林意蓉也表示，應思考把相關指標訂得更積極，例如財損挽回率、機構示警成功率等，預防應該跟偵查並行。

政院打詐中心執行秘書王琮聖說，當司法機關查扣不法所得又無法在第一時間連接到被害人，往往都是充公，因此也研議是否移撥部分款項成立詐騙補償基金，補償一些被害人損失或之後的輔導等，雖涉及跨部會討論，不過會列為今年及明年重點工作。

立委表示，行政院打詐指揮中心與各部會應該在一個月內，針對公聽會內容做說明。

詐騙集團

上一則

花蓮天王星大樓震垮是人禍 營造商被訴、建築師遭通緝

下一則

蔣萬安迎Nvidia 打造第2護國神山 拚北市成前10大AI城市

延伸閱讀

詐團滲透…馬防部67官兵涉賣帳戶洗錢 軍方：不可思議

詐團滲透…馬防部67官兵涉賣帳戶洗錢 軍方：不可思議
詐團滲透馬祖防部 67官兵涉賣帳戶洗錢

詐團滲透馬祖防部 67官兵涉賣帳戶洗錢
封小紅書 綠營憂失年輕人選票 藍委諷：打詐不彰就禁APP

封小紅書 綠營憂失年輕人選票 藍委諷：打詐不彰就禁APP
太子詐團員工竟申請失業補助 受害者質疑政府救濟詐騙者

太子詐團員工竟申請失業補助 受害者質疑政府救濟詐騙者

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
最新報告顯示，2025年台灣財富逾10億美元的億萬富豪人數持續高於許多先進國家。路透

台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國

2025-12-05 08:41
羅斯波隆出口公司在莫斯科一場直升機產業展上的展示區。(路透)

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

2025-12-07 14:46
2023年4月11日，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透)

WSJ：台海戰爭3階段曝光 桃園1原因成解放軍理想登陸點

2025-12-07 12:04
台總統賴清德(中)出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮時表示，當年雷震希望改國號，民進黨沒有這樣做，是認為留著中華民國這名字有助於團結台灣社會，因為這名字是寫在憲法裡。(圖／台總統府提供)

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

2025-12-06 11:01
2023年4月，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透檔案照)

WSJ分析台海戰爭3階段 稱台灣「1地方」最適合登陸

2025-12-08 01:15

超人氣

更多 >
柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生
華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛

華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛
停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？

停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？
川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位

川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位
騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元

騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元